إيران تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن.. وتؤكد حقها القانوني والمشروع في الرد على ‏العدوان الصهيوني

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم ‏المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، حق إيران القانوني والمشروع في الرد على العدوان ‏الصهيوني عليها، داعياً إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن هذا العدوان.‏

وجاء في الرسالة التي وجهها عراقجي الليلة الماضية ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية إرنا “تدين ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذه الأعمال المتعمدة والعدوانية التي يقوم بها الكيان ‏الصهيوني.. إن الهجمات غير القانونية التي يشنها هذا الكيان تنتهك المبادئ الأساسية للقانون ‏الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة 4 من المادة 2، التي تحظر صراحة استخدام القوة ‏ضد سيادة أي بلد وسلامته الإقليمية”، مذكراً بأن القوانين الدولية تعتبر تصرفات الكيان ‏الصهيوني تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وتزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.‏

وأكد وزير الخارجية الإيراني في الرسالة أن بلاده تحتفظ بحقها الذاتي في الرد بشكل قانوني ‏ومشروع على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب، وذلك تماشيا مع المبادئ الواردة ‏في ميثاق الأمم المتحدة ووفقاً للقانون الدولي.‏

وحذر عراقجي من عواقب الهجمات المستمرة التي يشنها الكيان الصهيوني، طالباً من الأمين ‏العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف حاسم وإدانة هذه الأعمال العدوانية التي يقوم ‏بها الكيان بقوة ودون قيد أو شرط، وتوضيح أن مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ‏وميثاق الأمم المتحدة لن تمر دون رد.‏

كما طلب عراقجي من رئيس مجلس الأمن عقد جلسة عاجلة لمواجهة هذا الانتهاك الجسيم ‏والإجراءات غير القانونية وضمان محاسبة هذا الكيان الإجرامي.‏

وفي السياق ذاته اعتبرت بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة في منشور لها على منصة «‏X‏» ‏أن تواطؤ الولايات المتحدة في جريمة العدوان الصهيوني أمر مؤكد.‏

وكانت العلاقات العامة لقاعدة الدفاع الجوي في إيران أعلنت في بيان لها صباح أمس نجاح ‏منظومة الدفاع الجوي الشامل في اعتراض والتصدي لهجوم الكيان الصهيوني على نقاط في ‏طهران ومحافظتي خوزستان وإيلام.‏

من جهة أخرى انتقدت السفارة الإيرانية في بروكسل البيان السلبي للاتحاد الأوروبي عقب ‏العدوان الصهيوني على إيران، معتبرة أن الاتحاد يفضل مصالحه الخاصة على القوانين ‏الدولية.‏

واعتبرت السفارة الإيرانية في رسالة نشرتها على منصة «‏X‏» أن موقف الاتحاد الأوروبي ‏عاجز بشكل ملحوظ عن إدانة هجوم الكيان الإسرائيلي على إيران وانتهاك سيادتها.‏

وكان الاتحاد الأوروبي امتنع في بيان له عن إدانة العمل العدواني الصهيوني ضد إيران، ‏مكتفيا بالدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس من الجانبين لمنع تصعيد التوترات.‏

يذكر أن الجيش الإيراني أعلن في بيان له أمس ارتقاء شهداء من قوات الدفاع الجوي خلال ‏التصدي للاعتداء الصهيوني على عدة مواقع في إيران.‏