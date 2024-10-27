الجو صحو والحرارة أدنى من معدلاتها
تشرين:
توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ضعيف، مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 3 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الساحلية تكون حول معدلاتها.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام، وسديمياً في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، وبارداً على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلومتراً بالساعة، وخاصة على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.