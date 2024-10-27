تشرين:‏

أشارت مجلة «‏The Conversation‏» إلى انهيار قوات كييف على جميع الجبهات كقوات ‏هتلر التي استمر الجيش الأحمر بدحرها حتى دخل برلين، مؤكدة أن التاريخ لم يعرف هزيمة ‏لروسيا ولاسيما بحروب الاستنزاف.‏

ولفتت المجلة إلى انهيار الروح المعنوية لقوات كييف وفرار جنودها الجماعي من القتال، ‏وصعوبة سوق المجندين الجدد إلى ساحات المعركة.‏

وأكدت مصادر المجلة تراجع القوات الأوكرانية على جميع المحاور بما في ذلك في مقاطعة ‏كورسك الحدودية الروسية.‏

وذكرت المجلة أن العسكريين الغربيين يصفون الوضع في أوكرانيا بأنه أسوأ من أي وقت ‏مضى ويعبرون عن مخاوفهم من احتمال حدوث كارثة مفاجئة لجيش زيلينسكي.‏

وأضافت أن التاريخ لا يعرف هزيمة روسيا في الحروب، ولاسيما معارك الاستنزاف التي ‏عول الغرب عليها.‏

وفي وقت سابق تحدثت قناة «سي إن إن» عن فرار جماعي للجنود الأوكرانيين ولاسيما على ‏جبهة كراسنو أرميسك الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، ومحاور أخرى على الجبهة ‏الشرقية.‏