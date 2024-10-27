مجلة غربية: قوات زيلينسكي تندحر أمام الجيش الروسي على جميع المحاور
تشرين:
أشارت مجلة «The Conversation» إلى انهيار قوات كييف على جميع الجبهات كقوات هتلر التي استمر الجيش الأحمر بدحرها حتى دخل برلين، مؤكدة أن التاريخ لم يعرف هزيمة لروسيا ولاسيما بحروب الاستنزاف.
ولفتت المجلة إلى انهيار الروح المعنوية لقوات كييف وفرار جنودها الجماعي من القتال، وصعوبة سوق المجندين الجدد إلى ساحات المعركة.
وأكدت مصادر المجلة تراجع القوات الأوكرانية على جميع المحاور بما في ذلك في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية.
وذكرت المجلة أن العسكريين الغربيين يصفون الوضع في أوكرانيا بأنه أسوأ من أي وقت مضى ويعبرون عن مخاوفهم من احتمال حدوث كارثة مفاجئة لجيش زيلينسكي.
وأضافت أن التاريخ لا يعرف هزيمة روسيا في الحروب، ولاسيما معارك الاستنزاف التي عول الغرب عليها.
وفي وقت سابق تحدثت قناة «سي إن إن» عن فرار جماعي للجنود الأوكرانيين ولاسيما على جبهة كراسنو أرميسك الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، ومحاور أخرى على الجبهة الشرقية.