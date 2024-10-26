ارتفاع في درجات الحرارة والجو صحو بشكل عام

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد ‏ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ‏ظهور بعض السحب العالية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية ‏والجنوبية، ومائلاً للبرودة ليلا في أغلب المناطق وبارداً على المرتفعات ‏الجبلية.

الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏