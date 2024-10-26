ارتفاع في درجات الحرارة والجو صحو بشكل عام
تشرين:
توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب العالية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية والجنوبية، ومائلاً للبرودة ليلا في أغلب المناطق وبارداً على المرتفعات الجبلية.
الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.