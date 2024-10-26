1.2 مليار ليرة لشراء حاويات معدنية وبلاستيكية للوحدات الإدارية في السويداء 

السويداء- طلال الكفيري:

أوجد قدم واهتراء الكثير من حاويات القمامة لدى الوحدات الإدارية في السويداء، والتي خرجت من دائرة الاستخدام، مشكلات بيئية عديدة على مستوى هذه الوحدات، بسبب اضطرار الكثير من الأهالي لرمي النفايات على جانبي الطرق العامة، وذلك لعدم وجود حاويات كافية ليصار إلى توزيعها على كل مساحة المدن والبلدات في المحافظة، إضافة لعدم ترحيلها بشكلٍ يومي إلى مكبات النفايات الصلبة، ما أدى إلى تجمعها في أماكن رميها، كحال العديد من أحياء مدينة السويداء” الدبيسي- رجم الزيتون- الجلاء” وقريتي الرحا ومصاد، والقائمة تطول، وبالتالي تحولها إلى مرتع للحشرات الضارة والكلاب الشاردة.

وفي هذا الصدد، بين مدير الخدمات الفنية تكليفاً المهندس جمال نصر لـ”تشرين” أن الاعتماد المالي المخصص لدائرة النفايات الصلبة هذا العام لزوم شراء حاويات قمامة جديدة يبلغ نحو 1.2 مليار ليرة، ذلك بغية تنظيم آلية رمي النفايات الصلبة داخل هذه الحاويات، وبالتالي عدم تركها مرمية بشكل عشوائي على جانبي الطرق العامة، ذلك من خلال شراء 135 حاوية قمامة بلاستيكية، و80حاوية معدنية، ليصار إلى توزبعها على الواحدات الإدارية في المحافظة، منوهاً بأن الانتهاء من الأعمال البنائية والإنشائية لمركز المعالجة المتكامل في بلدة عريقة، سيكون بمنزلة الحل لكافة المشكلات البيئية في السويداء.

يشار إلى أنه يوجد على ساحة المحافظة 65 مكباً عشوائياً والتخلص من التلوث يكمن بالانتهاء من هذا المركز.