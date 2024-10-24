ثلاث معاصر زيتون في القنيطرة باشرت العمل

تشرين – محمد الحُسَين:

بعد تحديد المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة سعر عصر الكيلوغرام الواحد من ثمار الزيتون بـ (650) ليرة سورية على أن يكون “البيرين” العرجوم الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة، و(750) ليرة إذا كان “البيرين” العرجوم لصاحب الزيتون، بدأ فلاحو محافظة القنيطرة بقطاف ثمار الزيتون، حيث بدأ العمل في ثلاث معاصر زيتون بالمحافظة، بخطوط إنتاج حديثة.

وبيّن مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى أن المساحات المزروعة بأشجار الزيتون السقي في محافظة القنيطرة بلغت (10640 ) دونماً، وأشجار البعل (41406) دونمات، فيما بلغ عدد أشجار السقي (191331) شجرة، والمثمر منها (155572 ) شجرة، وأشجار البعل (493061 ) شجرة، والمثمر منها (431156) شجرة، متوقعاً أن كل (6 )كغ من الزيتون تعطي كيلوغراماً واحداً من زيت الزيتون، وبذلك يمكن أن يصل إنتاج المحافظة من زيت الزيتون إلى (1942) طناً، لافتاً إلى أنّ زراعة أشجار الزيتون تنتشر في معظم أرجاء المحافظة من أصناف “الدان والصوراني والنابالي والقيسي والاسطنبولي”.