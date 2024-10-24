لمخالفتها تدابير التخلص الآمن من مياه الجفت.. إغلاق ثماني معاصر زيتون في طرطوس

تشرين – رفاه نيوف:

مشهد يتكرر كل عام مع بدء موسم عصر الزيتون في طرطوس، تلوّث آبار مياه الشرب بمخالفات مياه الجفت.

وهذا العام حدث ما هو متوقع، إذ لوّثت مياه الجفت الناتجة عن معاصر الزيتون ثلاثة مشروعات، بعضها خرج عن الخدمة، ومنها مشروعات مياه (آبار قرقفتي وتيشور والشماميس) بسبب التلوث الناجم عن مياه الجفت من المعاصر القريبة منها.

مدير مياه طرطوس المهندس عماد ديوب أكد أنه تم القيام بتكليف اللجان المشكلة لمعرفة مصدر التلوث، وهناك إجراءات من المحافظة تقضي بإغلاق المعاصر التي تتسبب بالتلوث.

ولفت إلى أن مشروع الشماميس عاد للخدمة بعد اتخاذ إجراءات فورية لمنع التلوث عنه، ونحن مستمرون بتأمين المياه للتجمعات السكانية التي تشرب من الآبار المتوقفة في حال وجود مصدر مياه قريب.

وقد اتخذت محافظة طرطوس الإجراءات اللازمة لمنع التلوث، حيث دعا محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد إلى اجتماع عاجل مع اللجان المشكّلة والمعنيين، وأكد خلاله تكثيف الجولات والمتابعة الميدانية لعمل المعاصر في أرجاء المحافظة من المعنيين بالمحافظة ولجنة المعاصر والوحدات الإدارية والإرشادية للتأكد من التقيد بتعليمات التخلص الآمن من مياه الجفت واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ونتيجة للجولات، أغلقت أمس الأربعاء ثماني معاصر زيتون ضمن قطاع مجلس مدينة الدريكيش وبلدة ضهر صفرا وبلديات بقعو والبيضا وأوبين لارتكابها مخالفات في تصريف مياه الجفت بشكل عشوائي وإلقائها في غير الأماكن المحددة من مديرية الموارد المائية ما يتسبب بأضرار بيئية.