وزير الداخلية يناقش هاتفياً مع نظيره الأردني سير آلية العمل في معبر نصيب

ناقش وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني مازن الفراية آلية سير العمل في معبر “نصيب – جابر” الحدودي بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه على ضوء لقاء وزير الخارجية والمغتربين بسام الصباغ مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أجرى اللواء الرحمون وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً مع مازن الفراية وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية وجرى خلال الاتصال مناقشة آلية سير العمل في معبر “نصيب جابر” الحدودي.

وأضافت الوزارة: إنه تم خلال الاتصال الاتفاق على استمرار التواصل لتقديم التسهيلات.