بعد انتهاء الصيانة.. الكهرباء تعود إلى الحسكة من سد الفرات

تشرين – خليل اقطيني:

عاد التيار الكهربائي مساء اليوم إلى محافظة الحسكة من سد الفرات في محافظة الرقة.

وذكر المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس صالح إدريس أن عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة تمت بعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي تم إجراؤها في محطة التوليد في سد الفرات. الأمر الذي أدى إلى توقف السد عن تزويد المحافظة بالتيار الكهربائي اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء.

مبيناً أن الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة شرعت بتزويد المدن والقرى والأرياف في المحافظة بالتيار الكهربائي حسب برنامج التقنين المقرر، وذلك فور عودة المحطة الكهرمائية في سد الفرات إلى تغذية محافظة الحسكة بالطاقة الكهربائية، التي تقدر بنحو 50 ميغاواط.

يشار إلى إن سد الفرات يعد من أهم السدود في سورية والوطن العربي، ويضم أول محطة كهرمائية في سورية، تعمل من خلال محركات لتوليد الطاقة و8 بوابات تصريف مياه مزودة بعنفات لتوليد الطاقة الكهربائية، ويقع السد في مدينة الطبقة الواقعة على بعد 50 كلم غرب مدينة الرقة.