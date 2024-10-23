سورية تحصد لقب بطل تحدي القراءة العربي والمشرف المميز بالموسم الثامن للمسابقة
فاز الطالب حاتم التركاوي بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي تقيمه دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته الثامنة هذا العام، مشاركة مع كادي الخثمعي من المملكة العربية السعودية وسلسبيل صوالحة من فلسطين، بعد تعادل الأصوات التي حصلوا عليها في نسبة تصويت الجمهور وحصولهم على المركز الأول .
ونال الطالب عمر عبد اللطيف من مصر “الأزهر الشريف” المركز الثاني فيما حل الطالب سليمان الشميمري من الكويت في المركز الثالث خلال التصفيات النهائية التي أقيمت بدار الأوبرا بدبي.
كما فاز منسق مدارس المتفوقين في وزارة التربية ربيع أحمد بلقب المشرف المتميز وحصدت “مدرسة الإبداع الحلقة الأولى” من الإمارات لقب “المدرسة المتميزة” كما أحرز محمد أحمد عبد الحليم من مصر “الأزهر الشريف” المركز الأول في فئة ذوي الإعاقة ومحمد الرفاعي من السويد بلقب بطل الجاليات.
وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الطلاب والطالبات العرب يقدمون في كل دورة من التحدي نماذج ملهمة في الإيجابية والمبادرة وجسارة تحويل الحلم إلى حقيقة.. آمنوا أن المثابرة طريق الفوز فنالوا ما يستحقون”.
وقال: ”توجنا اليوم أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة.. مؤكدا” أن مشاركة أكثر من 28 مليون طالب وطالبة من مدارس 50 دولة إنجاز جديد لأكبر مشروع للقراءة في العالم.
الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” محمد بن عبد الله القرقاوي أكد أن المشاركة القياسية في الدورة الثامنة تحمل رسالة رئيسية هي التفاؤل بالمستقبل وبقدرة الأجيال العربية الجديدة على تغيير الواقع نحو الأفضل من خلال إيمانها بأهمية المعرفة في بناء الذات.
وأضاف: “الإنجاز الجديد الذي حققته مبادرة تحدي القراءة العربي يمثل إضافة نوعية للتحدي وترسيخاً لرسالته في إثراء المشهد العربي، وخدمة اللغة العربية بكل ما تجسده من انتماء وهوية وقدرة على التواصل الحضاري”، مشيراً إلى أن مسيرة التجديد التي يشهدها تحدي القراءة العربي تعكس إجماعاً عربياً، مؤسسياً ومجتمعياً، حول أهمية الارتقاء بالتعليم، وتشجيع الأجيال الصاعدة على اكتساب المعارف الحديثة ورفع معدلات القراءة النوعية.