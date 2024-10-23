سورية تحصد لقب بطل تحدي القراءة العربي والمشرف المميز بالموسم الثامن ‏للمسابقة

فاز الطالب حاتم التركاوي بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي تقيمه دولة الإمارات ‏العربية المتحدة بنسخته الثامنة هذا العام، مشاركة مع كادي الخثمعي من المملكة ‏العربية السعودية وسلسبيل صوالحة من فلسطين، بعد تعادل الأصوات التي حصلوا ‏عليها في نسبة تصويت الجمهور وحصولهم على المركز الأول .‏

ونال الطالب عمر عبد اللطيف من مصر “الأزهر الشريف” المركز الثاني فيما حل ‏الطالب سليمان الشميمري من الكويت في المركز الثالث خلال التصفيات النهائية التي ‏أقيمت بدار الأوبرا بدبي.‏

كما فاز منسق مدارس المتفوقين في وزارة التربية ربيع أحمد بلقب المشرف المتميز ‏وحصدت “مدرسة الإبداع الحلقة الأولى” من الإمارات لقب “المدرسة المتميزة” كما ‏أحرز محمد أحمد عبد الحليم من مصر “الأزهر الشريف” المركز الأول في فئة ذوي ‏الإعاقة ومحمد الرفاعي من السويد بلقب بطل الجاليات.‏

وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ‏رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الطلاب والطالبات العرب يقدمون في كل دورة ‏من التحدي نماذج ملهمة في الإيجابية والمبادرة وجسارة تحويل الحلم إلى حقيقة.. ‏آمنوا أن المثابرة طريق الفوز فنالوا ما يستحقون”.‏

وقال: ”توجنا اليوم أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة.. مؤكدا” أن مشاركة ‏أكثر من 28 مليون طالب وطالبة من مدارس 50 دولة إنجاز جديد لأكبر مشروع ‏للقراءة في العالم.

الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” محمد بن عبد الله ‏القرقاوي أكد أن المشاركة القياسية في الدورة الثامنة تحمل رسالة رئيسية هي التفاؤل ‏بالمستقبل وبقدرة الأجيال العربية الجديدة على تغيير الواقع نحو الأفضل من خلال ‏إيمانها بأهمية المعرفة في بناء الذات.

وأضاف: “الإنجاز الجديد الذي حققته مبادرة تحدي القراءة العربي يمثل إضافة ‏نوعية للتحدي وترسيخاً لرسالته في إثراء المشهد العربي، وخدمة اللغة العربية بكل ما ‏تجسده من انتماء وهوية وقدرة على التواصل الحضاري”، مشيراً إلى أن مسيرة ‏التجديد التي يشهدها تحدي القراءة العربي تعكس إجماعاً عربياً، مؤسسياً ومجتمعياً، ‏حول أهمية الارتقاء بالتعليم، وتشجيع الأجيال الصاعدة على اكتساب المعارف الحديثة ‏ورفع معدلات القراءة النوعية.‏