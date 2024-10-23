مقتل وإصابة 17 شخصاً بهجوم استهدف الشركة التركية لصناعات الفضاء في أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الهجوم الذي استهدف الشركة التركية لصناعات الفضاء في العاصمة أنقرة.

وأوضح كايا في منشور على موقع إكس وفق ما نقلت وكالة الأناضول أن “ 3 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون جراء هجوم استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش” في منطقة قهرمان قازان”، لافتاً إلى أنه “تم القضاء على الإرهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم”، حسب تعبيره.

ووفقا لوسائل إعلام محلية تم سماع انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وتم على إثر ذلك إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى المنطقة، واتخاذ إجراءات أمنية واسعة النطاق حول المجمع، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات ومروحية إسعاف إلى عدة مشاف في المدينة، بينهم شخص في حالة خطرة.

كما أفادت قناة “خبر تورك” باحتجاز رهائن دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأظهرت صور بثتها القنوات التركية تصاعد دخان أبيض كثيف بعد الانفجار أمام مدخل مقر الشركة.

وأعلن وزير العدل يلماز تونج أنه تم فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.