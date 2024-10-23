حزب الله يعلن استشهاد ‌‏هاشم صفي الدين رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي للحزب

أعلن حزب الله اللبناني اليوم استشهاد ‌‏هاشم صفي الدين رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي للحزب جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال حزب الله في بيان: ”ننعى إلى أمة الشهداء والمجاهدين أمة المقاومة والانتصار قائداً كبيراً وشهيداً عظيماً ‏على طريق القدس، رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في حزب الله سماحة العلامة السيد ‌‏هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، الذي ارتحل إلى ‏ربه مع إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً في غارة ‌‏صهيونية إجرامية عدوانية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأضاف البيان: ”لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله السيد حسن نصر الله،‌‏ فكان أخاه وعضده وحامل رايته ومحل ثقته ‌‏ومعتمده في الشدائد ‏والكفيل في المصاعب ناصراً لدين الله قائداً ‌‏وشهيداً”.

وأوضح البيان أن ”صفي الدين قدم جل حياته في خدمة حزب الله ‌‏والمقاومة الإسلامية ومجتمعها، وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة من عمره بمسؤولية ‌‏واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريباً من مجاهديها لصيقاً بجمهورها محباً ‏لعوائل ‏شهدائها حتى حباه الله ‌‏بالكرامة شهيداً في قافلة الشهداء”.

وتابع البيان: ” نتقدم بالعزاء من عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة ونعاهد شهيدنا الكبير وإخوانه الشهداء على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق أهدافها في الحرية ‏والانتصار”.