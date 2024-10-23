الصين تنتج مغناطيساً أقوى بـ800 ألف مرة من المجال الأرضي
تشرين:
نجح علماء صينيون في ابتكار أقوى مغناطيس مقاوم في العالم، أقوى من المجال المغناطيسي للأرض بأكثر من 800 ألف مرة، وفقاً لموقع «CAS» للعلوم الصينية.
وتشير التقارير إلى أن المغناطيس المقاوم أنتج مجالاً مغناطيسياً ثابتاً بقوة 42.02 تسلا (وحدة قياس المجال المغناطيسي).
ومن المتوقع أن يؤدي الإنجاز المهم الذي حققه مختبر المجال المغناطيسي العالي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم «CHMFL» إلى اكتشافات فيزيائية جديدة، كما يمثل هذا الإنجاز ذروة جديدة في تطور تكنولوجيا المغناطيس المبرد بالماء.
وحسب المؤسسة، بعد حوالي أربع سنوات من الجهود الدؤوبة، نجح العلماء والمهندسون في تحسين بنية المغناطيس، وتحسين عملية تصنيعه، وتحقيق مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 42.02 تسلا مع مصدر طاقة يبلغ 32.3 ميغاواط، متجاوزين الرقم القياسي البالغ 41.4 تسلا الذي سجله مختبر المجال المغناطيسي العالي الوطني الأميركي في عام 2017.
ويمكن للعلماء، حسب ما ذكرته ورقة بحثية نشرتها مجلة nature، دراسة ظواهر لم تكن معروفة من قبل قد تكون ذات أهمية أساسية لتطوير الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد والبيولوجيا.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه المجالات المغناطيسية ليس في الأبحاث الأساسية فقط، ولكن أيضاً في عدد من التقنيات التطبيقية، مثل علم المعادن الكهرومغناطيسي والتركيب الكيميائي، وأيضاً في الطب، حيث يمكن لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام المجالات المغناطيسية أن يصبح أداة تشخيصية أكثر دقة وفاعلية بفضل المغناطيس القوي.
من جانبه، قال كوانغ قوانغ لي المدير الأكاديمي لعلوم المجال المغناطيسي العالي: تماماً كما يمكن للمجهر أن يرى بشكل أوضح عند تكبيره 100 مرة مقارنة بتكبيره 10 مرات، فإن التطوير الناجح لهذا المغناطيس سيوفر للباحثين ظروفاً تجريبية أكثر قوة وبيئة مبتكرة.
كما أكد شي تشوانيينغ نائب مدير إدارة تشغيل المغناطيس والقياس التجريبي للمجال المغناطيسي العالي، أن تكنولوجيا المجال المغناطيسي القوي ذات الحالة المستقرة لها تطبيقات واسعة في حياتنا، منها معدات الرنين المغناطيسي النووي في المستشفيات، وأن المجالات المغناطيسية الأقوى ستسهم في تطوير مواد فائقة التوصيل ذات درجة حرارة عالية، وبطاريات عالية الأداء، ومعدات طبية حيوية.
يشار إلى أن المجال المغناطيسي القوي ينظم المادة في الكون، ويساعد العلماء على اكتشاف ظواهر جديدة ودراسة قوانين غير معروفة للمادة، كما يوفر هذا المجال طرقاً جديدة للبحث في تخصصات الفيزياء والكيمياء والمواد والبيولوجيا وغيرها.