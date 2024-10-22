آخر الأخبارأهم الأخبارمحليات

الوزير غصن: رؤية الوزارة لتطوير الإعلام تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة

قال وزير الإعلام زياد غصن إن مجلس الوزراء ناقش اليوم في جلسته الأسبوعية رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد، موضحاً أن الرؤية التي تقدمت بها وزارة الإعلام هي حصيلة بعض اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية مع المؤسسات الإعلامية الرسمية ومع عشرات الزملاء الصحفيين.
وأضاف الوزير غصن في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء: إن الرؤية تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة، هذه السياسة سيتم وضع مسودتها من خلال جلسات الحوار والنقاش التي ستعقدها الوزارة مع جميع الفعاليات الإعلامية ووسائل الإعلام العامة والخاصة ومع الزملاء الصحفيين.
وأوضح وزير الإعلام أن الورقة تضمنت ما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام الرسمية من خلال عملية إعادة الهيكلة، وتسهيل حصول الصحفي على المعلومة، وحق المواطن في الوصول إليها، والسبل والإجراءات التي تكفل هذا الأمر.
كما تمحور النقاش حول وضع المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وسبل تفعيلها وتطويرها.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

محافظ الرقة يبحث مع وفد منظمة “أوتشا” تعزيز التعاون في المشاريع المشتركة

آخر الأخبار

مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الحكومي بمختلف محاوره وجوانبه.. صباغ: تعزيز إمكانات…

آخر الأخبار

ناقش رؤية وزارة الإعلام لتطوير شامل للقطاع.. مجلس الوزراء يدرس إعفاء مدخلات صناعة…

آخر الأخبار

تدمير 18 طائرة مسيّرة أوكرانية .. موسكو: زيلينسكي يراهن على جر «ناتو» إلى ‏صراع…

آخر الأخبار
الوزير غصن: رؤية الوزارة لتطوير الإعلام تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة محافظ الرقة يبحث مع وفد منظمة “أوتشا” تعزيز التعاون في المشاريع المشتركة مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الحكومي بمختلف محاوره وجوانبه.. صباغ: تعزيز إمكانات الصمود والاستقرار.. الجلالي: نعمل على تشكيل فرق استشارية خاصة في المجالات الاقتصادية ناقش رؤية وزارة الإعلام لتطوير شامل للقطاع.. مجلس الوزراء يدرس إعفاء مدخلات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية بما ينعكس إيجاباً على المواطن تدمير 18 طائرة مسيّرة أوكرانية .. موسكو: زيلينسكي يراهن على جر «ناتو» إلى ‏صراع مباشر ضد روسيا "العمل ضد الجوع" تبدي استعدادها لدعم القطاع الخدمي في الحسكة مجلس محافظة دمشق يقرر عدم الموافقة على تنفيذ مرآب طابقي تحت حديقتي المدفع والسبكي وإزالة كافة المولدات غير المرخصة في الشعلان مجلس بلدة ربلة يشرف على ٤٥٠ عائلة وافدة لبنانية.. الإحصاءات مستمرة والحاجات عديدة سائقو وسائط النقل في القنيطرة لا يتقيدون بالتعرفة المقررة «زراعي دير الزور» ينتهي من صرف قيم الأقماح