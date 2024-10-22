الوزير غصن: رؤية الوزارة لتطوير الإعلام تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة

قال وزير الإعلام زياد غصن إن مجلس الوزراء ناقش اليوم في جلسته الأسبوعية رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد، موضحاً أن الرؤية التي تقدمت بها وزارة الإعلام هي حصيلة بعض اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية مع المؤسسات الإعلامية الرسمية ومع عشرات الزملاء الصحفيين.

وأضاف الوزير غصن في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء: إن الرؤية تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة، هذه السياسة سيتم وضع مسودتها من خلال جلسات الحوار والنقاش التي ستعقدها الوزارة مع جميع الفعاليات الإعلامية ووسائل الإعلام العامة والخاصة ومع الزملاء الصحفيين.

وأوضح وزير الإعلام أن الورقة تضمنت ما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام الرسمية من خلال عملية إعادة الهيكلة، وتسهيل حصول الصحفي على المعلومة، وحق المواطن في الوصول إليها، والسبل والإجراءات التي تكفل هذا الأمر.

كما تمحور النقاش حول وضع المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وسبل تفعيلها وتطويرها.