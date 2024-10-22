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محافظ الرقة يبحث مع وفد منظمة “أوتشا” تعزيز التعاون في المشاريع المشتركة

بحث محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة مع وفد منظمة “أوتشا” برئاسة محمد مطيران رئيس مكتبها بالقامشلي تعزيز التعاون والمشاريع التي يتم تنفيذها بالمحافظة، والاحتياجات لضمان الاستجابة الفعلية للعمل على تمكين واستقرار العائدين من لبنان في منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي.
وطالب المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المحافظة المؤقت بمدينة السبخة بتوفير الطحين بسبب الضغط الكبير على الأفران وصيانة مشفى معدان، وتوسيع الصفوف المدرسية لاستيعاب الأطفال العائدين من لبنان، وصيانة شبكات المياه ومحطات المعالجة ومحطات الضخ.
بدوره قدم أعضاء وفد “أوتشا” شرحاً عن طبيعة العمل والمشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة.
كما قدم مديرو الدوائر المعنية بالمحافظة مطالبهم بخصوص المشاريع المقترحة وذلك وفقاً للاحتياجات.

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