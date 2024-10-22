مجلس محافظة دمشق يقرر عدم الموافقة على تنفيذ مرآب طابقي تحت حديقتي المدفع والسبكي وإزالة كافة المولدات غير المرخصة في الشعلان

دمشق-تشرين

أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قراراً بعدم الموافقة على تنفيذ مرآب طابقي تحت حديقتي المدفع والسبكي، وإزالة كافة المولدات غير المرخصة في منطقة الشعلان ومحيطها وتكليف مديرية دوائر الخدمات بالتنسيق مع مديرية شؤون الأملاك بإزالتها.

وفي بيان لمحافظة دمشق أوضحت أن هذا القرار يأتي بناءً على جلسة الحوار مع المجتمع الأهلي “لأجل دمشق نتحاور” التي خصصت لمنطقة الشعلان ومحيطها والمقترحات التي خرجت بها.

القرار يأتي بناءً على جلسة الحوار مع المجتمع الأهلي “لأجل دمشق نتحاور” التي خصصت لمنطقة الشعلان ومحيطها

وكانت محافظة دمشق عقدت جلسة حوار حول “منطقة الشعلان ومحيطها” شارك فيها عدد من أهالي أحياء الشعلان والصالحية والحمراء وعرنوس وأبو رمانة وأصحاب فعاليات اقتصادية وتجارية تم خلالها التعرف على رؤاهم حول المشاريع والخدمات في المنطقة وتطويرها والمشكلات القائمة حيث تم استخدام تقنيات إلكترونية لعرض المشروعات والخدمات والتصويت عليها من خلال أسئلة تفاعلية هدفت لإشراكهم وأخذ آرائهم.