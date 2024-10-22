سائقو وسائط النقل في القنيطرة لا يتقيدون بالتعرفة المقررة

تشرين – محمد الحُسَين:

يشكو المواطنون في محافظة القنيطرة تفاقم أزمة النقل في المحافظة يوماً بعد يوم، حيث يقوم سائقو السرافيس بافتعال أزمة النقل، سواء على خط دمشق- القنيطرة، أو الخطوط الداخلية بالمحافظة، مستغلين غياب فاعلية مراقبي الخط، واستبعاد نقابة عمال النقل البري عن ممارسة دورها وصلاحياتها في مركز الانطلاق، ليتسنّى لهم استيفاء زيادات كبيرة على التعرفة المقررة، متحدّين ومخالفين قرار المكتب التنفيذي للمحافظة، ما أبقى التعرفة التي حددها المكتب التنفيذي مؤرشفة في السجلات فقط، لأن السائقين لم يتقيدوا بها منذ صدورها.

وأكّد نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة خلال عرضنا المشكلة عليه، أنه ستتم متابعة الموضوع مع فرع المرور في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية، آملاً أن يتقدم الركاب بشكوى نظامية إلى مديرية التجارة الداخلية، أو إلى اللجان التموينية في الوحدات الإدارية، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.