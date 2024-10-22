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«زراعي دير الزور» ينتهي من صرف قيم الأقماح

تشرين- مالك الجاسم:

انتهى فرع المصرف الزراعي في دير الزور  من صرف قيم الأقماح لعام ٢٠٢٤،  وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد مدير فرع المصرف  محمد العكل أن الكميات المسوقة خلال هذا العام بلغت ٥٠٤٤٧ طناً لفرع مؤسسة الحبوب و ٢٢٠٠ طن لفرع إكثار البذار، وبدأت عملية صرف قيم الأقماح من تاريخ ٥ / ١٠ وانتهت بتاريخ  اليوم٢٢ / ١٠.
وأضاف العكل : بلغت قيم الأقماح ٢٨٧ ملياراً،  توزعت على مصرف الميادين 28.6 مليار ليرة ومصرف البوكمال ٤٧ ملياراً ومصرف ديرالزور 211.4 مليار ليرة ، وبذلك يكون المصرف بفروعه الثلاثة أتم صرف قيم الأقماح هذا العام بالكامل، باستثناء عدد قليل من الفواتير المتوقفة وغير قابلة للصرف لأسباب قانونية مثل حالة الوفاة وغيرها.

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