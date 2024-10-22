دورات تدريبية مستمرة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً

تشرين- آلاء هشام عقدة:

بهدف رفع كفاءة السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة لإعداد الجدوى الاقتصادية واكتساب المهارات اللازمة، تقيم دائرة المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية عدة دورات على مدار العام تساعد المرأة الريفية على تصنيع المنتج الريفي وتسويقه وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

وبينت المهندسة رباب وردة مديرة دائرة المرأة الريفية لـ”تشرين” أن مثل هذه الدورات مهمة جداً للسيدات لدعم عملهن ورفع كفاءتهن، حيث نجهز حالياً لدورات تدريبية للسيدات الريفيات في قرية جوبة برغال بعنوان (كيف تؤسسين مشروعاً خاصاً بك)، إضافة إلى دورة زراعة فطر محاري للسيدات الريفيات في قرية عرمتي جبلة، ودورة زراعة فطر محاري في عين التينة.

وأضافت وردة: تقوم دائرة التنمية الريفية ضمن خطة مديرية التنمية في وزارة الزراعة بتمكين الأسر الريفية ودعمها، ففي مجال تنمية القدرات قدمت ندوات إرشادية وبيانات عملية فيما يخص الشؤون الزراعية والبيئة والحديقة المنزلية والغذاء والتغذية والمشروعات المولدة للدخل والتصنيع اليدوي والغذائي والنباتات العطرية والطبية.

وأوضحت وردة أنه نفذت في هذا المجال ٢١١ ندوة حضرها ٢٥٧٩ مستفيداً، و١٥٢ بياناً عملياً حضره ١٩٥١ مستفيداً، و٤٣ زيارة حقلية حضرها ١١٥ مستفيداً.

وبهدف رفع كفاءة الفتيات والمزارعات وإكسابهن المهارة اللازمة، أشارت وردة إلى إقامة دورة دليل إدارة وحدات التصنيع الريفية، ودورة كيف تؤسسين مشروعاً خاصاً بك، ودورة صناعات غذائية للمزارعات ببستان البركة، ودورة حول المهارات التسويقية للمزارعات في قرية الرستين، ودورة للفتيات حول دليل التنمية الريفية، إضافة إلى المشاركة في العديد من المعارض بهدف ترويج وتسويق منتجات المرأة الريفية.