٩١ موقعاً تتسرب فيه المياه إلى غرف التفتيش الهاتفية.. الزين: تم حلّ المشكلة في بعض المواقع وأخرى تُتابع مع شركة الصرف الصحي

تشرين – مايا حرفوش:

مشكلة تسرب مياه الشرب ومياه الصرف الصحي إلى غرف التفتيش الهاتفية من أبرز الصعوبات والتحديات التي تقف حجر عثرة بوجه ورش الاتصالات، لما تسببه من مشكلات تنعكس سلباً على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين، هذا ناهيك بأنها في بعض الأحيان تتسبب بخروج الكوابل الهاتفية عن الخدمة.

تنسيق مستمر

وفي هذا السياق، كشف مدير فرع اتصالات دمشق المهندس فهد الزين في تصريح خاص لـ”تشرين” أن معالجة الفرع لتسرّبات مياه الشرب والصرف الصحي إلى غرف التفتيش الهاتفية، تكون من خلال التنسيق المستمر مع مندوبي الشركات الخدمية لمعالجة التسرّبات، سواء بالاتصال اليومي أو من خلال مجموعات العمل المشتركة والكتب الرسمية المرسلة إلى الشركات وإلى مكتب المتابعة ضمن محافظة دمشق.

ووفقاً للمهندس الزين، فإن إجمالي عدد مواقع تسرب مياه الصرف الصحي ومياه الشرب التي تمّ رصدها في غرف التفتيش الهاتفية بمدينة دمشق وصل إلى ٩١ موقعاً، موزعة على ٦٧ موقعاً تتسرب إليه مياه الصرف الصحي، في حين يوجد ٢٤ موقعاً يعاني من تسرب مياه الشرب.

حلول منجزة

وأشار الزين إلى أنه في بعض المواقع التي تعاني من وجود تسرّبات للصرف الصحي، تم اختيار مسارات بديلة للكوابل وحل بعض المشكلات، كان أهمها حل مشكلة الكوابل في منطقة باب سريجة، وحلّ مشكلة الكوابل في منطقة القصاع، ولكن في بقية المواقع التي لا توجد مسارات بديلة تتم المتابعة مع الشركة العامة للصرف الصحي.

خطة التركيبات

وفي سياق آخر، أشار مدير فرع الاتصالات بدمشق إلى أن خطة الفرع الخاصة بالتركيبات تسير وفقاً لما هو مقرر، منوهاً بأن نسبة تنفيذ خطة التركيبات الهاتفية للفرع وصلت إلى 97.2 %، إذ بلغت التركيبات حتى تاريخ 10/10/2024 ( 25272) رقماً هاتفياً من إجمالي خطة الفرع البالغة 26 ألفاً.

وفيما يتعلق بمبيعات الفرع من بوابات الحزمة العريضة “ADSL”، نوه المهندس الزين بأنه تم تنفيذ ( 16517) بوابة من خطة إجمالي الفرع والبالغة 17 ألف بوابة، أي بنسبة تنفيذ وصلت الى97.1%.