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درجات الحرارة مستمرة بالانخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:
تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 – 6 ‏درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة ‏نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي ‏سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.‏
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً ‏مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وليلاً ‏يستمر الجو مائلاً للبرودة وبارداً على المرتفعات الجبلية.‏
الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز ‏سرعتها الـ 55 كم/سا وخاصة ‏على مناطق الجزيرة والشرقية والجنوبية، تثير الغبار، ‏والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

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