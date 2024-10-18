362 شهيداً وجريحاً ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل من ضحاياها للمستشفيات 62 شهيداً و300 جريح.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب لليوم الـ 378 ارتفع إلى 42500 شهيد و99546 جريحاً، بينما ما زال عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وخلال الساعات الأخيرة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي منطقة الفاخورة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة وجُرح أكثر من 50 في قصف الاحتلال عدداً من المنازل في منطقة تل الزعتر بالمخيم، بينما أُصيب 13 آخرون في قصف مماثل على منزل وسط المخيم.

وفي مدينة غزة، استشهد أربعة فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منطقة قرب مفترق حميد في حي النصر غرب المدينة، في وقت جُرح 14 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء إثر شنّ طيران الاحتلال غارة على مجموعة فلسطينيين في منطقة الزرقا شمال المدينة.

ولليوم الرابع عشر، يحاصر الاحتلال 200 ألف فلسطيني دون طعام أو شراب أو دواء في شمال القطاع تحت قصف وحشي مستمر ونسف المنازل واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، بينما ناشدت عائلات فلسطينية إنقاذهم من تحت ركام منزلهم الذي استهدفه طيران الاحتلال في منطقة الفالوجا مقابل مدرسة شادية أبو غزالة بمخيم جباليا، حيث يتواجد في أحد المنازل 32 شخصاً ما بين شهيد وجريح وعالق تحت الأنقاض.