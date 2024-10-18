“حماس” تنعي استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اليوم استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة الدكتور خليل الحية خلال مؤتمر صحفي: تنعي حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا وأحرار العالم القائد الكبير المجاهد الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس وقائد معركة طوفان الأقصى الذي ارتقى بطلاً شهيداً مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال حتى آخر لحظة من حياته.

وأكد الحية أن استشهاد السنوار وغيره من القادة والمقاومين لن يزيد حركة حماس وفصائل المقاومة إلا صلابة وإصراراً على المضي في طريق المقاومة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير الشامل والعودة وإقامة الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وشدد الحية على أن محتجزي الاحتلال لدى المقاومة لن يعودوا إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانسحاب الكامل منه وخروج الأسرى الأبطال من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.