حملات تعزيل للمطريات وترحيل النفايات والأنقاض من أحياء مدينة درعا

درعا – وليد الزعبي:

أوضح رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري أن ورشات النظافة والصيانة في المجلس، نفذت عدة حملات متتالية في مختلف أرجاء المدينة بهدف تعزيل المطريات من التراكمات التي تشكلت داخلها خلال فصل الصيف، وذلك لتسليكها وتلافي حدوث أي انسدادات تؤدي لاختناقات وتشكل مستقنعات خلال هطل الأمطار في فصل الشتاء القادم قد تؤثر في حركة المارة وكذلك الجوار السكني.

ولفت إلى أن الأعمال شملت المطريات الموجودة ضمن ساحات وشوارع أحياء المحطة والسوق التجاري والكاشف وجانب سوق خضار الكاشف وشمال الخط والمطار وكورنيش المطار الغربي وسوق الخضار الشعبي، وهذه الأعمال لن تتوقف حتى يتم شمول باقي أحياء المدينة، علماً أنه يتم ترحيل نواتج التعزيل للمخلفات والعوالق بآليات المجلس إلى الأماكن المخصصة لها.

وبيّن العمري أنه جرى بالتوازي تنفيذ حملة نظافة واسعة من قبل عمال وآليات مديرية النظافة في معظم أحياء درعا البلد، شملت إزالة الأنقاض والنفايات المتركمة في بعض الساحات وعلى جسم الطرقات وجوارها، وترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها.

تجدر الإشارة ـ حسبما أوضح رئيس المجلس – إلى أنه تمت أعمال إنارة بعض المحاور والدوارات الطرقية الرئيسية في مدينة درعا بالطاقة الشمسية، ولا سيما في شارعي هنانو والقوتلي بمنطقة السوق التجاري المركزي، وكذلك الطريق الحيوي الذي يشهد حركة مشاة نشطة ليلاً والممتد من دوار البريد جنوباً ولغاية دوار البانوراما شمالاً، وكذلك المحور الممتد من بناء المهندسين ولغاية مسجد أبو هريرة في منطقة طريق السد وبعض طرقات حي الضاحية مع حديقة المطار وساحة البانوراما، إضافة إلى إنارة الطريق الواصل من جامع أبو بكر إلى المقبرة الجنوبية بالبحار في درعا البلد، علماً أن أعمال الإنارة هذه تمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).