غرامات بالجملة من اتحاد السلة بحق أنديتنا

تشرين:

بدأ الموسم السلوي لجميع الفئات وبدأت معه الغرامات التي فرضها اتحاد كرة السلة بحق بعض المخالفين من أنديتنا وكوادرها ولاعبيها.

فقد تم تغريم مدرب نادي اليرموك ماتوك ماكاريان مبلغاً وقدره 250.000 لاحتساب خطأ فني عليه أثناء مباراة الجلاء سيدات تحت 18 التي جرت بتاريخ 2024/10/4.

وكذلك تغريم لاعب نادي اليرموك كريكور ازغوشيان بـ 250,000 ألف لنيله خطأ فنياً أثناء مباراة أهلي حلب – رجال تحت 20 بتاريخ 2024/10/13.

بالإضافة لتغريم نادي الحرية بـ 250,000 ألف ليرة لاحتساب خطأ فني على مقعد الفريق أثناء مباراة الجيش بتاريخ 2024/10/7.

من جهة ثانية تم تغريم لاعبي نادي الكرامة مصطفى زين العابدين وليث الدفس بـ 250,000 ألف لكل واحد منهما لنيلهما خطأ فنياً أثناء مباراة الوحدة – رجال تحت 20 بتاريخ 2024/10/12.

كما تم تغريم نادي الكرامة بـ 500.000 ألف لنيله خطأ فنياً على مقعد الفريق أثناء مباراة الوحدة رجال تحت 20 بتاريخ 2024/10/12.

ولم يسلم نادي الوحدة من الغرامات فقد تم تغريم مدرب النادي أشرف دركزللي بـ 500.000 ألف لنيله خطأ فني أثناء مباراة الكرامة رجال تحت 20 بتاريخ 2024/10/12.

كما تم تغريم لاعب نادي الوحدة غيث طالب بـ 250,000 ألف غير لنيله خطأ فنياً أثناء مباراة الكرامة رجال تحت 20 بتاريخ 2024/10/12.

بالوصول الى نادي الجيش فقد تم تغريم لاعبه عبد الرحمن جمعة بـ 250,000 لنيله خطأ فني أثناء مباراة النواعير تحت 20 بتاريخ 2024/10/12.

واخيراً تم تغريم مدرب نادي النواعير محمد ديري بـ 500.000 ألف لاحتساب خطأ فني عليه أثناء مباراة الجيش – رجال تحت 20 بتاريخ 2024/10/12.