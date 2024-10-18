5 وفيات وإصابات أخرى بحادثة إطلاق نار في حفل زفاف بمدينة الميادين والتحقيقات حولها بدأت

عثمان الخلف:

توفي 5 أشخاص بينهم طفلتان وأصيب آخرون إثر إقدام شخص بإطلاق النار بشكل عشوائي باتجاههم في حفل زفاف بمدينة الميادين، شرق ديرالزور 45 كم.

وفي تفاصيل الحادثة أكد شهود عيان أن شاباً دخل إلى حفل زفاف لعروسين وفجّر قنبلة صوتية في المكان

ثم بدأ بإطلاق النار ما أدى لوقوع هذا العدد من الضحايا.

وأشار مدير صحة ديرالزور الدكتور مأمون حيزة في تصريح ل” تشرين ” أن ما وصل قسم الإسعاف في الهيئة العامة لمشفى الأسد ليل أمس هي 6 إصابات 4 سيدات وطفلتان، كانت إصاباتهم متفرقة في أنحاء الجسد، إضافةً لجثة شاب مجهول الهوية متوفٍ.

فيما أفاد شهود عيان من سكان المدينة أن الوفيات ارتفعت إلى 5 أشخاص، وهم قُتلوا في مكانهم، أما الإصابات فجرى نقلها حينها إلى مشفى الأسد، وجارٍ تشييعهم للدفن بمقبرة الميادين.

وإذ بدأت الجهات المُختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة والوقوف على أسبابها يتناقل أهالي المدينة روايات لم يتسن التأكد من صحتها عن أسباب ما جرى، مشيرين إلى أن الشاب الذي أطلق النار وتسبب بهذه الكارثة كان تقدم لخطبة العروس والتي قضت في الحادثة، وتم رفضه من قبل ذويها، ليُقدم ليل أمس على فعلته.

يذكر أنها الحالة الأولى التي تحدث على مستوى محافظة ديرالزور بهذا الحجم وما يُقال حولها من أسباب.