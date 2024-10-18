بوتين: دول مجموعة “بريكس” تلعب دوراً ملحوظاً في الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول مجموعة بريكس تلعب دوراً ملحوظاً في الاقتصاد العالمي وهو دور سيزداد في المستقبل، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي للمجموعة سيقل ارتباطه بالمؤثرات الخارجية بفضل السيادة والشراكة التي تعزز من إمكانياتها.

وخلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى أعمال “بريكس” المنعقد اليوم في موسكو ذكر بوتين أن روسيا تعمل على خطط لتطوير الشراكة في 3 اتجاهات هي السياسة والأمن والاقتصاد، وقال: إن “تعميق التعاون بين دول “بريكس” والسعي للنمو الاقتصادي والاستقرار يعطي نتائج ملموسة ويحسن من حياة المواطنين في دولنا”.

ولفت إلى أن مجموع الناتج الإجمالي المحلي لدول “بريكس” أكثر من 60 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مجموعة الدول السبع وهذا الفارق يزداد وهو أمر حتمي لا مفر منه، كما لدى “بريكس” ربع صادرات السلع في العالم وهي دول مهيمنة في عدد من الأسواق من بين ذلك أسواق الطاقة.

واعتبر أن بنك “بريكس” يمثل بديلاً لعدد من المؤسسات المالية الغربية وسيكون أساساً في مشاريع البنى التحتية لدول المجموعة ودول الجنوب العالمي.

ويأتي انعقاد المنتدى قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة “بريكس” في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.

و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006 وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري، وتضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما انضمت هذا العام مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا إليها.