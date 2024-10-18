“الصحة العالمية”: الجميع في غزة المنكوبة يتضورون جوعاً

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الجميع تقريباً في قطاع غزة المنكوب يتضورون جوعاً، مؤكداً أن هذا وضع غير إنساني.

وأوضح غيبريسوس في منشور له على منصة “إكس” أن التقييمات الأخيرة تشير إلى أن الجميع في غزة تقريباً يتضورون جوعاً.

وطالب غيبريسوس بإيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل، مجدداً دعوته لوقف إطلاق النار فوراً.

وكانت المنظمة قالت فى تقرير أمس: إن أوامر الإخلاء والهجمات العسكرية الإسرائيلية في القطاع والتي اشتدت في الأسابيع الأخيرة أدت إلى تعطيل العمليات الإنسانية بشدة، كما أدت عمليات النزوح المتكررة إلى تقويض قدرة السكان على التكيف والحصول على الغذاء والماء والدواء، ما أدى إلى ازدياد الوضع سوءاً.