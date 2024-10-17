خريطة والنوري يبحثان أوضاع الوافدين اللبنانيين ومساعدة سورية
تشرين :
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة «رئيس اللجنة العليا للإغاثة» المهندس لؤي خريطة في اجتماع مع وكيل وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية كريم النوري والوفد المرافق، متابعة الإجراءات المتخذة لاستقبال الوافدين من لبنان إلى سورية بسبب العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان، وتأمين الاستجابة الإنسانية الطارئة لهم، وتضافر الجهود السورية- العراقية فيما يخص وصول عدد من الوافدين إلى العراق.
وعرض الوزير خريطة جملة الإجراءات التي بادرت الحكومة السورية لاتخاذها، كل جهة في قطاعها لتأمين متطلبات الوافدين منذ لحظة دخولهم واستقبالهم في المعابر الحدودية، وتجهيز مراكز الإيواء مع تأمين الاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية والصحية لهم .
بدوره، أوضح النوري أنّ زيارته إلى سورية، تأتي في إطار متابعة أوضاع الوافدين اللبنانيين إلى سورية ومساعدتها في استجابتها، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية للوافدين في سورية، ووجه الشكر لسورية التي استقبلت الوافدين ووفرت كل احتياجاتهم.
حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي.