خريطة والنوري يبحثان أوضاع الوافدين اللبنانيين ومساعدة سورية ‏

تشرين ‏:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة «رئيس اللجنة العليا للإغاثة» المهندس لؤي خريطة في ‏اجتماع مع وكيل وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية كريم النوري والوفد المرافق، متابعة ‏الإجراءات المتخذة لاستقبال الوافدين من لبنان إلى سورية بسبب العدوان الإسرائيلي السافر ‏على لبنان، وتأمين الاستجابة الإنسانية الطارئة لهم، وتضافر الجهود السورية- العراقية فيما ‏يخص وصول عدد من الوافدين إلى العراق. ‏

وعرض الوزير خريطة جملة الإجراءات التي بادرت الحكومة السورية لاتخاذها، كل جهة في ‏قطاعها لتأمين متطلبات الوافدين منذ لحظة دخولهم واستقبالهم في المعابر الحدودية، وتجهيز ‏مراكز الإيواء مع تأمين الاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية والصحية لهم .‏

بدوره، أوضح النوري أنّ زيارته إلى سورية، تأتي في إطار متابعة أوضاع الوافدين اللبنانيين ‏إلى سورية ومساعدتها في استجابتها، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية للوافدين ‏في سورية، ووجه الشكر لسورية التي استقبلت الوافدين ووفرت كل احتياجاتهم.‏

‏ حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي.‏