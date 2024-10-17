سوق هال مركزي في القنيطرة

تشرين – محمد الحُسَين:

اطلع نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة على الموقع المقترح لإنشاء سوق هال مركزي في محافظة القنيطرة،

ويقع الموقع في قرية أيوبا، حيث تبلغ مساحته /18/ دونماً من أراضي أملاك الدولة هناك.

وعدّ جمعة أن الموقع قريب من محافظتي درعا وريف دمشق، ما يجذب مورّدي المحافظتين إليه، لكن المشروع مرهون بإجراءات إدارية وتنظيمية، لتبديل الصفة الحالية للعقار.

ولا بدّ من التذكير بأنه منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، كان الهاجس الرئيس لفلاحي القنيطرة إحداث سوق هال مركزي في المحافظة، لأهميته في توريد منتجات الفلاحين، وتمكين تجار المحافظة من ابتياع حاجاتهم منه، والاستغناء عن سوق الهال بدمشق، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار للمواطنين.

وفي كل مرة تزداد مناقشات إحداث سوق الهال حتى حددوا سابقاً أرضاً في بلدة خان أرنبة، لكن المشروع لم يرَ النور، وقد تناساه بعضهم. فهل تربح المحافظة سوقاً للهال أم تتذرع الجهات المعنية بالأسباب والمعوقات من جديد؟.