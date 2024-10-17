درجات الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية

تشرين:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في معظم ‏المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2- 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق ‏بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً ‏بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية ‏الغربية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويميل ليلاً للبرودة بشكل عام ‏ويكون بارداً على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الضباب في تلك المناطق.‏

الرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2- 3 درجات مئوية، ‏والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة في بعض المناطق الغربية، ‏وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية، ومائل للبرودة ليلاً بشكل عام، وبارد على ‏المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تشكل ‏الضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية والقلمون.‏