بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون السوري – اللبناني  في الظروف الحالية

تشرين:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة ” المهندس لؤي خريطه مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق طلال ضاهر، سبل تعزيز التنسيق والتعاون، وخاصة في الظروف الحالية مع استمرار العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان الشقيق، والذي يستوجب المتابعة الدائمة لتقديم الاستجابة الطارئة والمناسبة للوافدين والاستجابة المخططة تحسباً لحدوث موجات وفود جديدة.

ونوه الوزير بجهود المؤسسات الرسمية والمجتمعية ودورها لتقديم الاستجابة لكل الوافدين إلى سورية، وكذلك تسهيل إيصال قوافل المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

من جانبه، شكر القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق الحكومة السورية على كل الجهود التي قامت بها لتسهيل دخول اللبنانيين إلى سورية، وتأمين احتياجاتهم من خلال الاستجابة الطارئة لهم، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لمتابعة أوضاع اللبنانيين الموجودين في سورية، والعمل لتأمين الاستجابة اللازمة لهم.