أكثر من عشرة آلاف خدمة طبية للوافدين اللبنانيين إلى اللاذقية

تشرين- نهلة أبو تك:

ضمن الاستجابة المستمرة في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية للوافدين اللبنانيين، أكد رئيس دائرة الجاهزية والإسعاف والطوارئ في مديرية صحة اللاذقية الدكتور لؤي سعيد لـ”تشرين” أن عدد الخدمات الصحية المقدمة من قبل الفرق الصحية بلغ /١٠٥٤٦/خدمة، شملت /١٣٦/لقاح أطفال ضمن حملة اللقاح الوطنية الشاملة التي أطلقتها مديرية الصحة مؤخراً من عمر يوم إلى خمس سنوات، كما تم تقديم /٧٣٢/خدمة في مجال الصحة الإنجابية، و/٢٤٥٤/خدمة تتعلق بالصحة النفسية، و/٧٥٠/خدمة للأمراض المزمنة.

وأشار سعيد إلى أن عدد اللبنانيين الذين قصدوا مشافي مديرية صحة اللاذقية والهيئات المستقلة حتى تاريخه بلغ ٨٥ حالة، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية لها من استقصاءات مخبرية وشعاعية وعلاجية وعمل جراحي. كما تم استقبال ٦ مرضى كلى من الوافدين اللبناييين، في مشفى الشهيد حمزة نوفل، حيث يخضعون لجلسات غسيل كلى.