مناقشة التعاون بين «الإدارة المحلية» وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبحث تنفيذ مشاريع جديدة

تشرين:

ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة ” المهندس لؤي خريطه مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ‏سورية مورييل مافيكو والوفد المرافق، أوجه التعاون المشترك والتقدم الحاصل في تنفيذ خطط العمل المشتركة بين الوزارة والصندوق، وبحث آفاق تطويرها عبر تنفيذ مشاريع جديدة، كما تطرق الاجتماع إلى بحث الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان، وما قدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في ‏سورية لدعم جهود الاستجابة الطارئة التي قامت بها الحكومة السورية.

الوزير خريطه عرض الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للوافدين اللبنانيين، مشيراً إلى الجولات التفقدية إلى المعابر الحدودية في جديدة يابوس وجوسيه، بالإضافة لتفقد مراكز الإيواء والاطلاع على أوضاع الوافدين.

من جانبها، أشارت مافيكو إلى دور الوزارة وإسهامها في تسهيل عمل الصندوق، كما عرضت نشاطات الصندوق في سورية ‏والمساهمة التي قدمها في الاستجابة المقدمة للوافدين إلى سورية بالتعاون مع الشركاء المحليين، ووجهت الشكر لكل الجهود والتسهيلات المقدمة للصندوق لتسهيل نقل المواد والمستلزمات والتجهيزات وإيصالها للوافدين.