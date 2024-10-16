بدء فعاليات المؤتمر الـ14 للرابطة السورية لأمراض وجراحة القلب
بمشاركة نخبة من أطباء الاختصاص من مختلف المحافظات والمشافي بدأت اليوم في فندق الداما روز بدمشق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع عشر للرابطة السورية لأمراض وجراحة القلب، الذي تقيمه بالتعاون مع نقابة أطباء سورية.
وتركز محاور المؤتمر الذي يستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري على التوصيات الحديثة في ارتفاع التوتر الشرياني والمتلازمة الإكليلية المزمنة، إضافة إلى التوصيات الأوروبية الحديثة حول التوسع الإكليلي والمواصفات والخصائص الفنية للدعامات الإكليلية والتعريف بارتفاع الضغط الخبيث ودور التدبير المشترك في تحسين ضبط ارتفاع الضغط الشرياني وطرق التشخيص والتدبير الجراحي مع عرض حالات مميزة عن احتشاء عضلة القلب.
رئيس الرابطة الدكتور محمد ياسين بني مرجة أكد أهمية الإضاءة على المستجدات في المؤتمرات القلبية الأوروبية والعالمية لتطوير المعلومات لدى الأطباء المختصين، مبيناً أن المؤتمر يقدم معلومات قيمة لأطباء القلب في سورية بما يحمله بعض الاختصاصيين الذين حضروا المؤتمرات العالمية لينقلوا أحدث التطورات في هذا المجال إلى الأطباء والأساتذة والأطباء المقيمين في سورية.
نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أكد أن نقل المعلومات الجديدة من المؤتمرات الدولية الحديثة يساهم في الارتقاء بمستوى الممارسة الطبية باختصاص القلب بشكل عام، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات بين الأطباء في الاختصاصات كافة، والوصول إلى أحدث المعلومات الطبية على مستوى العالم، إضافة الى ضرورة العمل معاً لتجاوز كل العقبات والصعوبات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب الدكتور راغب سليمان بين أهمية المؤتمرات العلمية للاطلاع على آخر المستجدات العلمية في العالم من أجل مواكبة تطوراتها، لافتاً إلى أن مشفى الباسل يقدم خدمات كبيرة للمرضى ويقدم الدعم الكامل للمؤتمرات والندوات والورشات العلمية والعملية، وخلال المؤتمر سيسلط أطباء المشفى الاختصاصيون الضوء على أمراض الشرايين القلبية وارتفاع التوتر الشرياني وآخر المستجدات في هذا المجال.
الدكتور حسام الدين شبلي أستاذ أمراض القلب في كلية الطب بجامعة دمشق والرئيس الفخري للرابطة السورية لأمراض وجراحة القلب أوضح أن ما تقوم به الرابطة من نشاطات علمية للتركيز على مواضيع معينة كل فترة هي للإضاءة على أمراض القلب المتعددة والاستقصاءات الطبية الكثيرة المرافقة لها بهدف مواكبة التطورات، سواء بالطرق العلاجية أو حتى بالصناعات الدوائية، ما يساهم بشكل أساسي في رفع المستوى العلمي للأطباء وينعكس هذا الأمر على نوعية الخدمة الطبية المقدمة.
استشاري الأمراض القلبية الدكتور حسام خضر مدير عام مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق بين أن المؤتمر يركز على كل ما يتعلق بإصابات الشرايين الإكليلية وارتفاع التوتر الشرياني عند المرضى وفق آخر التوصيات الأوروبية التي حصلت عام 2024، لافتاً إلى أن محاضرته تركز على طريقة إجراء القسطرة القلبية والاختلاطات التي قد تحدث وطرق تدبيرها.
وأشار الدكتور خضر إلى أن هناك العديد من المحاضرات التي ستنقل خبرة المشفى في هذا المجال للأطباء المشاركين، موضحاً أن المشفى أجرى العام الماضي حوالي 2000 عملية قلب و5 آلاف قسطرة و25 حالة إيكو.