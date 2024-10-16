بدء فعاليات المؤتمر الـ14 للرابطة السورية لأمراض وجراحة القلب

بمشاركة نخبة من أطباء الاختصاص من مختلف المحافظات والمشافي بدأت اليوم ‏في فندق الداما روز بدمشق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع عشر ‏للرابطة السورية ‏لأمراض وجراحة القلب، الذي تقيمه بالتعاون مع نقابة أطباء سورية.‏

وتركز محاور المؤتمر الذي يستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري على التوصيات ‏الحديثة في ارتفاع التوتر الشرياني والمتلازمة الإكليلية المزمنة، إضافة إلى التوصيات ‏الأوروبية الحديثة حول التوسع الإكليلي والمواصفات والخصائص الفنية للدعامات ‏الإكليلية والتعريف بارتفاع الضغط الخبيث ودور التدبير المشترك في تحسين ضبط ‏ارتفاع الضغط الشرياني وطرق التشخيص والتدبير الجراحي مع عرض حالات مميزة ‏عن احتشاء عضلة القلب. ‏

رئيس الرابطة الدكتور محمد ياسين بني مرجة أكد أهمية الإضاءة على المستجدات في ‏المؤتمرات القلبية الأوروبية والعالمية لتطوير المعلومات لدى الأطباء المختصين، مبيناً ‏أن المؤتمر يقدم معلومات قيمة لأطباء القلب في سورية بما يحمله بعض ‏الاختصاصيين الذين حضروا المؤتمرات العالمية لينقلوا أحدث التطورات في هذا المجال ‏إلى الأطباء والأساتذة والأطباء المقيمين في سورية. ‏

نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أكد أن نقل المعلومات الجديدة من المؤتمرات ‏الدولية الحديثة يساهم في الارتقاء بمستوى الممارسة الطبية باختصاص القلب بشكل عام، ‏مشدداً على أهمية تبادل الخبرات بين الأطباء في الاختصاصات كافة، والوصول إلى ‏أحدث المعلومات الطبية على مستوى العالم، إضافة الى ضرورة العمل معاً لتجاوز ‏كل العقبات والصعوبات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد. ‏

مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب الدكتور راغب سليمان بين ‏أهمية المؤتمرات العلمية للاطلاع على آخر المستجدات العلمية في العالم من أجل ‏مواكبة تطوراتها، لافتاً إلى أن مشفى الباسل يقدم خدمات كبيرة للمرضى ويقدم الدعم ‏الكامل للمؤتمرات والندوات والورشات العلمية والعملية، وخلال المؤتمر سيسلط ‏أطباء المشفى الاختصاصيون الضوء على أمراض الشرايين القلبية وارتفاع التوتر ‏الشرياني وآخر المستجدات في هذا المجال. ‏

الدكتور حسام الدين شبلي أستاذ أمراض القلب في كلية الطب بجامعة دمشق والرئيس ‏الفخري للرابطة السورية لأمراض وجراحة القلب أوضح أن ما تقوم به الرابطة من نشاطات ‏علمية للتركيز على مواضيع معينة كل فترة هي للإضاءة على أمراض القلب المتعددة ‏والاستقصاءات الطبية الكثيرة المرافقة لها بهدف مواكبة التطورات، سواء بالطرق ‏العلاجية أو حتى بالصناعات الدوائية، ما يساهم بشكل أساسي في رفع المستوى العلمي ‏للأطباء وينعكس هذا الأمر على نوعية الخدمة الطبية المقدمة.‏

استشاري الأمراض القلبية الدكتور حسام خضر مدير عام مشفى جراحة القلب ‏الجامعي بدمشق بين أن المؤتمر يركز على كل ما يتعلق بإصابات الشرايين ‏الإكليلية وارتفاع التوتر الشرياني عند المرضى وفق آخر التوصيات الأوروبية التي ‏حصلت عام 2024، لافتاً إلى أن محاضرته تركز على طريقة إجراء القسطرة القلبية ‏والاختلاطات التي قد تحدث وطرق تدبيرها.‏

وأشار الدكتور خضر إلى أن هناك العديد من المحاضرات التي ستنقل خبرة المشفى ‏في هذا المجال للأطباء المشاركين، موضحاً أن المشفى أجرى العام الماضي حوالي 2000 عملية قلب و5 آلاف قسطرة و25 حالة إيكو.‏