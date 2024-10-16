آخر ابتكارات التكنولوجيا.. شاشة رقمية تسمح بـ«تذوق» الطعام المعروض على التلفزيون ‏

تشرين:

اخترع أستاذ جامعي ياباني نموذجاً أولياً لشاشة تلفزيون «قابلاً للعق» يتيح للمشاهد تذوق ‏الأطعمة من خلال لعقها باللسان، والإحساس بنكهات الأطعمة المعروضة على الشاشة في ‏الإعلانات وبرامج الطهو المختلفة، ويقرب هذا الابتكار من تجربة المشاهدة باستخدام مختلف ‏الحواس.‏

وحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الجهاز الذي يطلق عليه «تي.تي.في» “‏TTV‏” وهي ‏اختصار لعبارة «تذوقوا التلفزيون»، «‏Taste the TV‏»، ويحتوي التلفزيون على بخاخات ‏تتضمن 10 نكهات مختلفة، وعند نطق اسم طعام بعينه، ينطلق رذاذ من بعض هذه البخاخات ‏ويمتزج مع بعضه بعضاً ليحاكي مذاق الطعام الذي تم ذكره، وعندها تتحرك عينة النكهة على ‏رقاقة معقمة فوق شاشة التلفزيون ليتمكن المشاهد من تجربتها. ‏

وقال هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة «ميجي» اليابانية: إنه في زمن «كوفيد-19»، يمكن لمثل ‏هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي وتفاعلهم معه، ويتابع: لم ‏نتمكن من تذوق الطعام في المطاعم عندما بقينا في المنزل خلال فترات الإغلاق، أردت ‏بطريقة ما أن أجعل تذوق الطعام حقيقة واقعية، بحيث يمكن للناس تجربة مختلف الأذواق ‏البعيدة أثناء البقاء في المنزل.‏

وأضاف مياشيتا: إن «الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم ‏على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل»، وقال: أفكر في إنشاء منصة ‏خاصة حيث يمكن توفير نكهات الأطعمة من جميع أنحاء العالم مثل مشاهدة فيلم أو الاستماع ‏إلى أغنية تعجبك بغض النظر عن مكان تواجدهم.‏

ووفقاً لمياشيتا، يمكن تقسيم نكهات جميع أنواع الأطعمة إلى 10 أذواق أساسية أهمها، المالح ‏والحامض والحلو والمر والحار. وبالاعتماد على هذه النظرية قام مياشتيا ببرمجة الآلة بـ ‌‏”الوصفات” التي تسمح لمستخدمها بتذوق 20 نوعاً من عينات الطعام.‏

ويعمل مياشيتا مع فريق يتألف من حوالي 30 طالباً أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة التي ‏تتوافر بها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقاً أكثر ثراء. ‏

وقال مياشيتا: إنه بنى النموذج الأولي من الشاشة بنفسه في العام الماضي، وإن النسخة ‏التجارية ستصل تكلفتها إلى حوالي 100000 ين (875 دولاراً أميركياً).‏