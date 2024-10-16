تعزيز وتطوير التعاون المشترك محور مباحثات وزير الزراعة وأمين اتحاد المهندسين الزراعيين العرب

تصدر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات في المرحلة القادمة في مجال التنمية الزراعية لقاء وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب المهندس منيب أوبيري والوفد المرافق له، وذلك في إطار العمل العربي المشترك.

وأكد الوزير المقداد أهمية التنسيق المستمر والتعاون بين الاتحاد ونقابة المهندسين الزراعيين في سورية للخروج بنتائج تعود بالفائدة على القطاع الزراعي في سورية والوطن العربي، معتبراً أن سورية تلعب دوراً رائداً في مجال نتائج الأبحاث العلمية الزراعية والأصناف والسلالات ونقلها والاستفادة منها في تطوير الزراعة في الدول العربية.

ولفت الدكتور المقداد إلى تأييد الوزارة لبقاء مقر الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب في سورية وعقد المؤتمر العام في دمشق بأقرب وقت ممكن، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد في التنسيق وتقريب الرؤى والأفكار وتسهيل إقامة اللقاءات والنشاطات التي تساهم في تعزيز العلاقات العربية.

ومن جهته تحدث أوبيري عن تأييد الاتحاد لبقاء مقر الأمانة العامة في سورية والتعاون للارتقاء بالعمل وتوظيف كافة القدرات والكفاءات في خدمة الزراعة في سورية والبلدان العربية، لافتاً إلى أهمية تطوير الممارسات الزراعية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع للحفاظ على الثروات الزراعية العربية.

وأشار نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي سعادات إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة للنقابة التي ينضوي فيها 46 ألف مهندس، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمشروعات والاستثمارات التي تنفذها النقابة، مؤكداً أهمية إبقاء الأمانة العامة في سورية.

وتطرق المجتمعون إلى اقتراح إقامة أكاديمية عربية للتعليم والتأهيل الزراعي، وزيادة الاستثمارات في المجال الزراعي وفق رؤية اقتصادية متجددة.

شارك في الاجتماع معاون الوزير الدكتور رامي العلي، ومديرو الاقتصاد الزراعي والتخطيط والتعاون الدولي والاتصال والدعم التنفيذي، وممثل منظمة أكساد الدكتور أيهم الحمصي.