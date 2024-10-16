التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل المباشر لحملة الثانوية المهنية ممن لم يتقدموا ‏للمفاضلة  ‏

دمشق- تشرين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم فتح باب التسجيل المباشر لحملة ‏الثانوية المهنية لعام 2024 الذين لم يتقدموا للمفاضلة، وتسوية أوضاع الطلاب ‏الذين رفضت جميع رغباتهم، وذلك وفق الحدود الدنيا والشروط المعلنة عنها في ‏الإعلانات الوزارية ذات الصلة.

‏وأشارت الوزارة في إعلانها اليوم إلى أنه يمكن تقديم ‏الطلبات للراغبين في ديوان المجلس الأعلى للتعليم التقاني في الوزارة وفي مديريات ‏شؤون الطلاب المركزية في الجامعات اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية الدوام ‏الرسمي من يوم الخميس الواقع في 24-10-2024‏.

وكانت الوزارة أصدرت يوم الأحد الماضي نتائج المفاضلات العامة ‏والموازي ومنح ‏الجامعات الخاصة والكليات الطبية للجامعات الخاصة و‏مفاضلة الفرع الأدبي ‏ومفاضلة الثانويات المهنية وأبناء ‏أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء المحافظات الشرقية ‏للعام الدراسي 2024-2025.‏