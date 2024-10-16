التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل المباشر لحملة الثانوية المهنية ممن لم يتقدموا للمفاضلة
دمشق- تشرين
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم فتح باب التسجيل المباشر لحملة الثانوية المهنية لعام 2024 الذين لم يتقدموا للمفاضلة، وتسوية أوضاع الطلاب الذين رفضت جميع رغباتهم، وذلك وفق الحدود الدنيا والشروط المعلنة عنها في الإعلانات الوزارية ذات الصلة.
وأشارت الوزارة في إعلانها اليوم إلى أنه يمكن تقديم الطلبات للراغبين في ديوان المجلس الأعلى للتعليم التقاني في الوزارة وفي مديريات شؤون الطلاب المركزية في الجامعات اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 24-10-2024.
وكانت الوزارة أصدرت يوم الأحد الماضي نتائج المفاضلات العامة والموازي ومنح الجامعات الخاصة والكليات الطبية للجامعات الخاصة ومفاضلة الفرع الأدبي ومفاضلة الثانويات المهنية وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء المحافظات الشرقية للعام الدراسي 2024-2025.