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وزير الصحة يبحث مشاكل القطاع الصحي وحلولها خلال اجتماع مع نقابة الصيادلة

دمشق- تشرين

أكد وزير الصحة الدكتور ضميرية، أن وزارة الصحة ستبقى الشريك والداعم لعمل النقابات الطبية، بما يسهم في تكامل العمل الصحي في سورية، وتطوير الصناعات الدوائية التي تشكل أهمية كبيرة في القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم، بحث فيه وزير الصحة مع مجلس نقابة صيادلة سورية ورؤساء فروعها، سبل تعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الدوائي وتوفيره للمواطنين بالشكل الأمثل.
بدورها أبدت نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي استعداد النقابة للتنسيق مع الوزارة للنهوض بواقع الصناعات الدوائية، وإصدار القرارات التي تصب في مصلحة الصيدلاني والمواطن.
وناقش المشاركون بالاجتماع ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية ورسم سياسات صحية دوائية تسهم في تبسيط الإجراءات التي تحكم عمل القطاع الدوائي، الأمر الذي يسهم بتحقيق الأمن الدوائي في سورية.
شارك في الاجتماع معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والهندسة الطبية الدكتورة رزان سلوطة، ومدير الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة الصحة طارق علوان.

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