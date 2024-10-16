آخر الأخبارمحليات

وزير السياحة: قرارات بإعفاءات في عقد المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية

دمشق- تشرين

أوضح وزير السياحة رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية المهندس محمد رامي مرتيني أن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع النوعية، وأهمها تقديم المزيد من الدعم لمشاريع الترميم وإعادة الإعمار للمباني التاريخية والأسواق التراثية.
وقال الوزير مرتيني في تصريح عقب اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي: “دارت خلال الاجتماع نقاشات غنية وموضوعية تخص كل سبل الدعم انطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد والمراسيم التي أصدرها؛ لتقديم التسهيلات والإعفاءات لأعمال الترميم وإعادة الإعمار في المدن القديمة والأسواق التراثية تحديداً”.
وأضاف وزير السياحة: تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات المناسبة لجهة تقديم المزيد من الإعفاءات، وخاصة فيما يخص عقد المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية، مع التشديد على الاشتراطات الأثرية، حيث تم التأكيد على المعنيين في المديرية العامة للآثار والمتاحف على المزيد من الحرص والرعاية لهذه الأعمال، وخاصة أن المدن القديمة تحديداً في مدينة حلب وأسواقها التاريخية القديمة مسجلة على اللوائح العالمية للتراث”.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل المباشر لحملة الثانوية المهنية ممن لم يتقدموا…

آخر الأخبار

وزير الصحة يبحث مشاكل القطاع الصحي وحلولها خلال اجتماع مع نقابة الصيادلة

آخر الأخبار

الدكتور المقداد يلتقي عبد الهادي ويؤكد دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية

آخر الأخبار

في ملتقى البعث للحوار.. نحن على مفترق طرق وثقتنا بالنصر كبيرة.. سورية جزء ‏من…

آخر الأخبار
التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل المباشر لحملة الثانوية المهنية ممن لم يتقدموا ‏للمفاضلة  ‏ وزير الصحة يبحث مشاكل القطاع الصحي وحلولها خلال اجتماع مع نقابة الصيادلة وزير السياحة: قرارات بإعفاءات في عقد المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية الدكتور المقداد يلتقي عبد الهادي ويؤكد دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية في ملتقى البعث للحوار.. نحن على مفترق طرق وثقتنا بالنصر كبيرة.. سورية جزء ‏من المقاومة ‏ عقارات حي الطليعة في طرطوس انقلبت نقمة على أصحابها.. ضياع حقوق وقيم تخمينية ظالمة لاستملاك سكان الحي عقاراتهم مجلس مدينة طرطوس: نتمنى أن يؤخذ بالاعتراض لإنصاف المالكين وتصحيح القيم التخمينية ‏ وفاة حالتين من أصل ٢١ حالة مصابة بالليشمانيا الحشوية في درعا.. وخطة لمنع انتشار الداء تقلبات حادة بأسعار النفط والأسواق تراقب الشرق الأوسط وطلب الصين الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الخدمات والبنى التحتية.. تقديم تسهيلات لمشاريع ترميم المباني المتضررة من الزلزال في المدن القديمة والأسواق ‏التراثية الميدان يترقب أسبوعين حاسمين قبل 5 تشرين الثاني المقبل.. مسارات ثلاثة تحكم المشهد ‏الإقليمي ونقطة الفصل ستضعها الانتخابات الأميركية.. الكيان يسير إلى فشل مدوٍّ