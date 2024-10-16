وزير السياحة: قرارات بإعفاءات في عقد المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية

دمشق- تشرين

أوضح وزير السياحة رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية المهندس محمد رامي مرتيني أن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع النوعية، وأهمها تقديم المزيد من الدعم لمشاريع الترميم وإعادة الإعمار للمباني التاريخية والأسواق التراثية.

وقال الوزير مرتيني في تصريح عقب اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي: “دارت خلال الاجتماع نقاشات غنية وموضوعية تخص كل سبل الدعم انطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد والمراسيم التي أصدرها؛ لتقديم التسهيلات والإعفاءات لأعمال الترميم وإعادة الإعمار في المدن القديمة والأسواق التراثية تحديداً”.

وأضاف وزير السياحة: تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات المناسبة لجهة تقديم المزيد من الإعفاءات، وخاصة فيما يخص عقد المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية، مع التشديد على الاشتراطات الأثرية، حيث تم التأكيد على المعنيين في المديرية العامة للآثار والمتاحف على المزيد من الحرص والرعاية لهذه الأعمال، وخاصة أن المدن القديمة تحديداً في مدينة حلب وأسواقها التاريخية القديمة مسجلة على اللوائح العالمية للتراث”.