الدكتور المقداد يلتقي عبد الهادي ويؤكد دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية

دمشق-تشرين

التقى نائب رئيس الجمهورية الدكتور فيصل المقداد مع مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشرح عبد الهادي المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل تصاعد الأعمال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومحاولات الكيان الإسرائيلي توسيع عدوانه لإشعال المنطقة.

كما أكد على تقدير الجانب الفلسطيني للموقف المبدئي لسورية الداعم للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الدكتور المقداد على موقف الجمهورية العربية السورية الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات ىالوحشية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تتواصل وتتوسع إلى دول أخرى في المنطقة جراء الدعم والحماية اللتين توفرهما له الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور المقداد أيضاً على ضرورة تحمل كل الدول مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الجرائم، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.