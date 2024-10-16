آخر الأخبارأخبارسياسة

الدكتور المقداد يلتقي عبد الهادي ويؤكد دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية

دمشق-تشرين
التقى نائب رئيس الجمهورية الدكتور فيصل المقداد مع مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشرح عبد الهادي المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل تصاعد الأعمال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومحاولات الكيان الإسرائيلي توسيع عدوانه لإشعال المنطقة.
كما أكد على تقدير الجانب الفلسطيني للموقف المبدئي لسورية الداعم للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الدكتور المقداد على موقف الجمهورية العربية السورية الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
 كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات ىالوحشية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تتواصل وتتوسع إلى دول أخرى في المنطقة جراء الدعم والحماية اللتين توفرهما له الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الدكتور المقداد أيضاً على ضرورة تحمل كل الدول مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الجرائم، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل المباشر لحملة الثانوية المهنية ممن لم يتقدموا…

آخر الأخبار

وزير الصحة يبحث مشاكل القطاع الصحي وحلولها خلال اجتماع مع نقابة الصيادلة

آخر الأخبار

وزير السياحة: قرارات بإعفاءات في عقد المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة…

آخر الأخبار

في ملتقى البعث للحوار.. نحن على مفترق طرق وثقتنا بالنصر كبيرة.. سورية جزء ‏من…

آخر الأخبار
التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل المباشر لحملة الثانوية المهنية ممن لم يتقدموا ‏للمفاضلة  ‏ وزير الصحة يبحث مشاكل القطاع الصحي وحلولها خلال اجتماع مع نقابة الصيادلة وزير السياحة: قرارات بإعفاءات في عقد المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية الدكتور المقداد يلتقي عبد الهادي ويؤكد دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية في ملتقى البعث للحوار.. نحن على مفترق طرق وثقتنا بالنصر كبيرة.. سورية جزء ‏من المقاومة ‏ عقارات حي الطليعة في طرطوس انقلبت نقمة على أصحابها.. ضياع حقوق وقيم تخمينية ظالمة لاستملاك سكان الحي عقاراتهم مجلس مدينة طرطوس: نتمنى أن يؤخذ بالاعتراض لإنصاف المالكين وتصحيح القيم التخمينية ‏ وفاة حالتين من أصل ٢١ حالة مصابة بالليشمانيا الحشوية في درعا.. وخطة لمنع انتشار الداء تقلبات حادة بأسعار النفط والأسواق تراقب الشرق الأوسط وطلب الصين الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الخدمات والبنى التحتية.. تقديم تسهيلات لمشاريع ترميم المباني المتضررة من الزلزال في المدن القديمة والأسواق ‏التراثية الميدان يترقب أسبوعين حاسمين قبل 5 تشرين الثاني المقبل.. مسارات ثلاثة تحكم المشهد ‏الإقليمي ونقطة الفصل ستضعها الانتخابات الأميركية.. الكيان يسير إلى فشل مدوٍّ