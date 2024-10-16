الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الخدمات والبنى التحتية.. تقديم تسهيلات لمشاريع ترميم المباني المتضررة من الزلزال في المدن القديمة والأسواق ‏التراثية

دمشق – تشرين:

ترأس الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة الخدمات والبنى ‏التحتية، عُقد صباح اليوم في مبنى وزارة السياحة.‏

وشهد الاجتماع نقاشات غنية وتقييماً لواقع الإجراءات المتعلقة بترميم الأسواق التراثية في ‏محافظات حلب وحمص ودير الزور في ضوء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022، ‏والإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لضمان حسن سير أعمال الترميم وفق ‏البرامج الزمنية والفنية المقررة، وتذليل أي صعوبات إجرائية قد تعوق تنفيذ الأعمال.‏

كما تركز الاجتماع على سبل وآليات تقديم المزيد من التسهيلات لمشاريع الترميم وصيانة ‏المباني المتضررة من جراء الزلزال في المدن القديمة والأسواق التراثية، حيث تم اتخاذ عدد من ‏القرارات لناحية تقديم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات، لاسيما ما يتعلق بعقود المقاولة ‏لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية في محافظات حلب وحمص ‏ودير الزور، مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الأثرية باعتبار أن المدن القديمة خصوصاً ‏في مدينة حلب وأسواقها التاريخية مسجلة على لوائح التراث العالمية.‏

الدكتور الجلالي أكد ضرورة إعادة دراسة وتحليل التدابير المتخذة لاسيما شرط المقاول، ‏وإعفاء كل أعمال الصيانة والترميم والتأهيل في المدن والأسواق القديمة من هذا الشرط، ‏ووضع أسس جديدة تحد من إضافة عبء مالي إضافي على المستفيدين، موضحاً أن “الحكومة ‏مع المقاول لكن يجب أن يتحمل المسؤولية ويقوم بعمله وفق المهام الموكلة إليه”، داعياً وزارة ‏الأشغال العامة إلى تعزيز إشرافها على المقاولين بما يساهم في تحسين جودة ونوعية العمل ‏الإنشائي.‏

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على دور الوحدات الإدارية في المسؤولية عن متابعة سلامة ‏الإجراءات من النواحي الفنية والإنشائية بما يتوافق مع شروط الترخيص وضبط أي سلبيات ‏في عمليات الترميم والصيانة، بالتوازي مع الدور الرقابي الأساسي للمديرية العامة للآثار ‏والمتاحف نظراً للخصوصية التاريخية التي تتميز بها الأسواق والمدن القديمة بهدف الحفاظ ‏على نسيجها وإرثها المعماري والتاريخي والحضاري.‏

وبعد مداخلات موسعة من قبل أعضاء اللجنة والمعنيين حول ضرورة إعادة تقييم ودراسة ‏التعميم الخاص بمنح رخص الترميم في الأسواق القديمة والتراثية في المحافظات المذكورة ‏لجهة الإعفاء من شرط المقاول، لاسيما في ظل العناية الفائقة التي يحظى بها هذا الملف، ‏قررت اللجنة استثناء أعمال الترميم والصيانة في المدن والأسواق القديمة من شرط المقاول، ‏وإعادة دراسة الموضوع بشكل موسع في لجنة الخدمات بحضور ممثلين عن نقابتي المهندسين ‏والمقاولين لتقييم نتائج تطبيقه بشكل عام وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه وتحديد ‏للمسؤوليات والأدوار بما يضمن سلامة الأعمال الإنشائية للأبنية.‏