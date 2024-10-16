‏الاستيطان حرب من باطن الإبادة !!‌‌‏ ‏

مع استمرار عدوان الهمجية الإسرائيلية في إبادة غزة، ومع تمادي عدوان التدمير والتهجير والقتل في لبنان، يفسح الكيان الصهيوني المجال لقطعان الإجرام الاستيطاني للقيام بـ «عدوان من الباطن»، وشن حرب من الباطن على الفلسطينيين، تتمثل بإقامة مستوطنات على أراضٍ فلسطينية، وبشكل يتماثل مع ما تفعله العصابات المسعورة، إنها حرب عدوانية استيطانية من باطن حرب إبادية همجية تدميرية، والمجرم ما زال على المنصة معترفاً بوقاحة بكل ما يرتكب.
ضمن حرب الباطن هذه، وثقت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية، وهي منظمة إسرائيلية، وثقت إنشاء 43 بؤرة استيطانية غير رسمية خلال عام من حرب الإبادة، وحسب هذه الحركة، فإن معدل إقامة بؤر استيطانية في الأحوال العادية يبلغ ست بؤر سنوياً، ولكن في عام العدوان الإبادي شن المستوطنون حرب استيطانهم وأقاموا 43 بؤرة بدل الستة، وكانوا يقيمون بؤرة استيطانية كل أسبوع تقريباً، ألم نقل إنها حرب استيطان من باطن الحرب الإبادية.
وطبعاً كي يقوم هؤلاء المستوطنون بإنشاء مستوطناتهم يستعملون الإجرام والعنف والعدوان، لطرد الفلسطينيين من مزارعهم وقراهم لسرقة أرضهم وأملاكهم، وهذه الظاهرة المتمثلة بقيام المستوطنين بسرقة أراضي الفلسطينيين وطردهم وترويعهم، هذه الظاهرة وصفها رئيس الشباك بأنها «إرهاب يهودي»، طبعاً لا تأييد للفلسطينيين، ولا رفضاً للاستيطان، بل لأن هؤلاء المستوطنين لم يحصلوا على موافقة السلطات على إقامة هذه البؤر، ونسي رئيس الشباك أن حرب الإبادة الإجرامية تفرخ مجرمين يخرجون عن طاعة أسيادهم ويتفوقون عليهم، ولم ينتبه إلى أن وزير الأمن الوطني أيتمار بن غفير يقوم بتسليح هؤلاء اللصوص من خلال الشرطة، وتقوم السلطات الصهيونية بحمايتهم إذا قاومهم الفلسطينيون أصحاب الأرض، فعلاً وزير أمن صهيوني لحماية أمن المجرمين.
وضمن حرب الباطن هذه، قامت سلطات الاحتلال بإنشاء خمس مستوطنات رسمية، إضافة لما قام به المستوطنون بشكل همجي «غير رسمي»، كما جرى الدفع مسبقاً لبناء 9000 وحدة سكنية في المستوطنات، يعني ما يقوم به «زعران» ومجرمو المستوطنين من إنشاء مستوطنات غير رسمية تؤسس له سلطات الاحتلال بمستوطنات تصفها بـ«رسمية»، وكلاهما احتلال واغتصاب وإجرام، لأنه يقوم على اغتصاب أراضي الفلسطينيين، وعلى قتلهم وطردهم وحرق ممتلكاتهم.
حرب الإبادة الصهيونية في غزة، حبلت بـ«حرب في باطنها» هي حرب الاستيطان، يمارسها الصهاينة كجرائم حرب تكمل جريمة الإبادة الجماعية.
مع استمرار عدوان الهمجية الإسرائيلية في إبادة غزة، ومع تمادي عدوان التدمير والتهجير والقتل في لبنان، يفسح الكيان الصهيوني المجال لقطعان الإجرام الاستيطاني للقيام بـ «عدوان من الباطن»، وشن حرب من الباطن على الفلسطينيين، تتمثل بإقامة مستوطنات على أراضٍ فلسطينية، وبشكل يتماثل مع ما تفعله العصابات المسعورة، إنها حرب عدوانية استيطانية من باطن حرب إبادية همجية تدميرية، والمجرم ما زال على المنصة معترفاً بوقاحة بكل ما يرتكب.