مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا

تشرين:

تأهل منتخب مصر لكرة القدم إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 المقررة إقامتها في المغرب، بفوزه على نظيره الموريتاني في نواكشوط بهدف نادر للاعبه محمد عادل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب الشيخ ولد بيديا بموريتانيا ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالتعادل السلبي.

وسجل البديل إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز هدف الفوز لمنتخب مصر من تسديدة بعيدة المدى قبل منتصف الملعب فشل الحارس مامادو ديوب الذي كان متقدماً عن مرماه في التصدي لها لتسكن الشباك في الدقيقة 86.

ورفعت مصر رصيدها من النقاط إلى 12 نقطة بعد تحقيقها الفوز في مبارياتها الأربع التي لعبتها بالتصفيات.

وحقق المصريون بقيادة حسام حسن فوزه الرابع على التوالي بمشوار التصفيات القارية ليضمن التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتوقف رصيد موريتانيا بقيادة مدربه أمير عبدو عند 3 نقاط متراجعاً للمركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كاب فيردي التي خسرت أمام بوتسوانا بنتيجة 1-0 في الجولة ذاتها.