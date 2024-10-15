مناقشة مراحل إنجاز مشاريع التعاون المشترك بين “الإدارة المحلية” ومنظمة (FAO) وإمكانية التوسع بها

تشرين

ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطه اليوم، مع الممثل المقيم بالوكالة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) طوني العتل والوفد المرافق له، سير العمل في مشاريع التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة ومراحل إنجازها وإمكانية التوسع بها، بما ينعكس على تحسين تنفيذ المشاريع المشتركة و البيئة واستدامة مواردها.

ونوه خريطه بالمشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة ( FAO) في مجال البيئة، وأهمية تفعيل العمل البيئي على مستوى الوحدات الإدارية، مع إيلاء الاهتمام لتدريب وتأهيل كوادر الوحدات الإدارية للانتقال بالبيئة إلى الحيز التنفيذي من خلال التواصل مع المجتمع المحلي و إدراج البعد البيئي في الأنشطة كافة.

من جانبه، عرض العتل عمل منظمة (FAO) ومشاريع التعاون التي تنفذها في سورية كـ”مشاريع دعم سبل العيش، المدارس الحقلية…” مبيناً أهمية متابعة التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في الغوطة الشرقية، وإنجازه في الوقت المحدد وتحقيق النتائج المرجوة منه .

وأشار إلى أهمية توسيع برامج العمل المشتركة، وخاصة في مجال التدريب والـتأهيل والتوعية البيئية، مؤكداً أن المنظمة منفتحة على تقديم الدعم الفني لأي مشروع ترغب الوزارة بتنفيذه.