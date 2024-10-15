غصن: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات ستخصص لصندوق تقاعد الصحفيين

دمشق-تشرين

أوضح وزير الإعلام زياد غصن في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على مشروع صك تشريعي يقضي بتعديل المادة الأولى من القانون 44 ويتضمن زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات من 2% إلى 4%.

وبين غصن أن الزيادة ستخصص لصندوق التقاعد للصحفيين وبالتالي هي خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين وتحديداً المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل الصحفي واليوم هم بأمس الحاجة إلى الدعم والمساندة، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة كفاءة الإنفاق، وبالتالي توظيف الزيادة المتحققة من أجل الغاية التي قُدم لأجلها هذا المقترح إلى مجلس الوزراء.