النقل تصدر توضيحاً حول سعر اللوحات الجديدة للمركبات

أصدرت وزارة النقل اليوم توضيحاً حول سعر اللوحة الجديدة للمركبات، فيما نفت ما ‏تتناقله بعض الصفحات الإلكترونية ‏حول سعرها ورسوم الفحص الفني.‏

وبينت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن سعر اللوحة الجديدة للمركبات ‏تم ‏تحديده من قبل وزارة المالية، متضمناً الرخصة والرسوم وهو125 ألف ‏ليرة سورية ‏للمركبة التي تحتاج لوحة مفردة، و250 ألف ليرة سورية ‏للمركبة التي تحتاج لوحتين ‌‏«مزدوجة» فقط لا غير. ‏

وأشارت الوزارة إلى أن ما يتم تناقله من رسوم وأعباء إضافية عن السعر ‏المذكور ‏أعلاه يختلف من معاملة لأخرى بحسب نوع المعاملة التي تتم ‏في مديرية النقل مثل ‌‏«نقل ملكية – تسجيل لأول مرة – معاملة تبدلات فنية ‏معينة للمركبة – تغيير فئة ‏المركبة وغيرها».‏

وأوضحت الوزارة أنه إذا كان على المركبة تأخير فحص فني، فهذا لا علاقة ‏له ‏بمعاملة تبديل اللوحة، وإنما معاملة مختلفة هي معاملة «إجراء فحص فني»، ‏وقيمة ‏رسوم الفحص الفني محددة وتم الإعلان عنها وهي 90 ألف ليرة ‏سورية للسيارات ‏الصغيرة و180 ألف ليرة سورية للشاحنات والسيارات ‏الكبيرة، وفي حال الرسوب ‏في الفحص الفني تدفع عند الإعادة 25 بالمئة ‏من قيمة الفحص الفني وخلال مدة 15 ‏يوماً، وليس كامل رسم الفحص الفني.‏

وأضافت الوزارة: إنه بالنسبة للفحص الفني فإن النقاط الأساسية التي يتم ‏الفحص فيها ‏وتعرض مالك المركبة للرسوب هي: (الفرامل – الدوزان – ‏كفاءة الإطارات – ‏الإنارة الأمامية – الرؤية الجيدة المحققة للبلور الأمامي)، ‏عدا عن ذلك لا يوجد ‏رسوب إنما نصيحة لمعالجة الأخطاء الفنية في المركبة ‏وسلامتها فنياً.‏

ولفتت وزارة النقل إلى أنه يتوجب على مالك المركبة مراجعة مدير النقل ‏بشكل ‏مباشر في حال تقاضي أو دفع رسوم غير الرسوم المحددة أصولاً، ولأي ‏شكوى أو ‏استفسار حول كل الإجراءات التي تتم بهذا الخصوص.‏