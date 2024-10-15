النقل تصدر توضيحاً حول سعر اللوحات الجديدة للمركبات
أصدرت وزارة النقل اليوم توضيحاً حول سعر اللوحة الجديدة للمركبات، فيما نفت ما تتناقله بعض الصفحات الإلكترونية حول سعرها ورسوم الفحص الفني.
وبينت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن سعر اللوحة الجديدة للمركبات تم تحديده من قبل وزارة المالية، متضمناً الرخصة والرسوم وهو125 ألف ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحة مفردة، و250 ألف ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحتين «مزدوجة» فقط لا غير.
وأشارت الوزارة إلى أن ما يتم تناقله من رسوم وأعباء إضافية عن السعر المذكور أعلاه يختلف من معاملة لأخرى بحسب نوع المعاملة التي تتم في مديرية النقل مثل «نقل ملكية – تسجيل لأول مرة – معاملة تبدلات فنية معينة للمركبة – تغيير فئة المركبة وغيرها».
وأوضحت الوزارة أنه إذا كان على المركبة تأخير فحص فني، فهذا لا علاقة له بمعاملة تبديل اللوحة، وإنما معاملة مختلفة هي معاملة «إجراء فحص فني»، وقيمة رسوم الفحص الفني محددة وتم الإعلان عنها وهي 90 ألف ليرة سورية للسيارات الصغيرة و180 ألف ليرة سورية للشاحنات والسيارات الكبيرة، وفي حال الرسوب في الفحص الفني تدفع عند الإعادة 25 بالمئة من قيمة الفحص الفني وخلال مدة 15 يوماً، وليس كامل رسم الفحص الفني.
وأضافت الوزارة: إنه بالنسبة للفحص الفني فإن النقاط الأساسية التي يتم الفحص فيها وتعرض مالك المركبة للرسوب هي: (الفرامل – الدوزان – كفاءة الإطارات – الإنارة الأمامية – الرؤية الجيدة المحققة للبلور الأمامي)، عدا عن ذلك لا يوجد رسوب إنما نصيحة لمعالجة الأخطاء الفنية في المركبة وسلامتها فنياً.
ولفتت وزارة النقل إلى أنه يتوجب على مالك المركبة مراجعة مدير النقل بشكل مباشر في حال تقاضي أو دفع رسوم غير الرسوم المحددة أصولاً، ولأي شكوى أو استفسار حول كل الإجراءات التي تتم بهذا الخصوص.