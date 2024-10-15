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الجيش يدمر ويسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري عدة طائرات مسيرة، أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب ‏واللاذقية، محاولة من خلالها الاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.‏
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم: إن «وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب تمكنت ‏من إسقاط وتدمير 9 طائرات مسيرة للإرهابيين».‏
وأوضح البيان أن الإرهابيين حاولوا عبر الطائرات المسيرة الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة، ‏قبل أن تتمكن وحدات الجيش من التعامل معها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.‏

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