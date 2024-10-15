الجيش يدمر ويسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب
دمرت وحدات من الجيش العربي السوري عدة طائرات مسيرة، أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب واللاذقية، محاولة من خلالها الاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم: إن «وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب تمكنت من إسقاط وتدمير 9 طائرات مسيرة للإرهابيين».
وأوضح البيان أن الإرهابيين حاولوا عبر الطائرات المسيرة الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة، قبل أن تتمكن وحدات الجيش من التعامل معها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.