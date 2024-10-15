خبراء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاج النفط
تشرين:
استخدم خبراء شركة «غازبروم نفط» الروسية الذكاء الاصطناعي لتجميع جزيئات كيميائية، بهدف زيادة إنتاج النفط.
وقالت الشركة: إنّ الكواشف التي تم ابتكارها تزيد من تدفق النفط في الحقول وتكون قادرة على مضاعفة المردود من عشرات حقول النفط في جميع أنحاء روسيا، حسبما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.
وقد أكدت الاختبارات المعملية التي أجريت في جامعة «قازان» الفيدرالية وجامعة «تيومين» بغرب سيبيريا كفاءة الجزيء الجديد، وقد تم تخليق عينات أولى من المادة في أحد حقول النفط الكبيرة بمنطقة يامالو- نينيتس ذاتية الحكم.
وأشارت الشركة إلى أنّ ذلك يتيح فرصاً جديدة لشركة «غازبروم نفط» من أجل زيادة الإنتاج في الحقول، حيث يلزم استخدام المواد الخافضة للتوتر السطحي الفعالة لتحل محل النفط في الحقول.
وتعد المواد الكيميائية الجديدة إحدى الطرق الرئيسة للحفاظ على الإنتاج في الحقول الناضجة وتطوير الحقول المعقدة. بالإضافة إلى منطقة يامال، من المخطط استخدامها لتكثيف إنتاج النفط في الحقول الكبيرة بغرب سيبيريا ومنطقة أورينبورغ الروسية، وسوف تسهم شركات القطاع الإنتاجي الروسي في إنتاج الكواشف الجديدة.
يذكر أن تخليق الجزيء الجديد تحقق باستخدام تكنولوجيا ابتكرتها الشركة Kemprofet الروسية الناشئة، وهي معروفة بتصنيع الكاشف المسرع «إنداستريكس».
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة «غازبروم نفط»: تجدر الإشارة إلى أنّ الفرضية العلمية أصبحت بدعم من شركة “غازبروم نفط” منتجاً أكد كفاءته في القطاع الإنتاجي، ويمكن الآن إنتاجه على نطاق واسع. وقد جعلنا هذا المشروع أقرب إلى التغلب على أحد أهم التحديات المرتبطة بزيادة فاعلية استخراج النفط في الحقول الناضجة والمعقدة.