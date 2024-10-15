خبراء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاج النفط

تشرين:‏

استخدم خبراء شركة «غازبروم نفط» الروسية الذكاء الاصطناعي لتجميع جزيئات كيميائية، ‏بهدف زيادة إنتاج النفط.‏

وقالت الشركة: إنّ الكواشف التي تم ابتكارها تزيد من تدفق النفط في الحقول وتكون قادرة ‏على مضاعفة المردود من عشرات حقول النفط في جميع أنحاء روسيا، حسبما ذكرت ‏وكالة “تاس” الروسية.‏

وقد أكدت الاختبارات المعملية التي أجريت في جامعة «قازان» الفيدرالية وجامعة «تيومين» ‏بغرب سيبيريا كفاءة الجزيء الجديد، وقد تم تخليق عينات أولى من المادة في أحد حقول النفط ‏الكبيرة بمنطقة يامالو- نينيتس ذاتية الحكم.‏

وأشارت الشركة إلى أنّ ذلك يتيح فرصاً جديدة لشركة «غازبروم نفط» من أجل زيادة الإنتاج ‏في الحقول، حيث يلزم استخدام المواد الخافضة للتوتر السطحي الفعالة لتحل محل النفط في ‏الحقول.‏

وتعد المواد الكيميائية الجديدة إحدى الطرق الرئيسة للحفاظ على الإنتاج في الحقول الناضجة ‏وتطوير الحقول المعقدة. بالإضافة إلى منطقة يامال، من المخطط استخدامها لتكثيف إنتاج ‏النفط في الحقول الكبيرة بغرب سيبيريا ومنطقة أورينبورغ الروسية، وسوف تسهم شركات ‏القطاع الإنتاجي الروسي في إنتاج الكواشف الجديدة.‏

يذكر أن تخليق الجزيء الجديد تحقق باستخدام تكنولوجيا ابتكرتها الشركة ‏Kemprofet‏ ‏الروسية الناشئة، وهي معروفة بتصنيع الكاشف المسرع «إنداستريكس».‏

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة «غازبروم نفط»: تجدر الإشارة إلى أنّ ‏الفرضية العلمية أصبحت بدعم من شركة “غازبروم نفط” منتجاً أكد كفاءته في القطاع ‏الإنتاجي، ويمكن الآن إنتاجه على نطاق واسع. وقد جعلنا هذا المشروع أقرب إلى التغلب على ‏أحد أهم التحديات المرتبطة بزيادة فاعلية استخراج النفط في الحقول الناضجة والمعقدة.‏