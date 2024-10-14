وزير الاتصالات يطلع على خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الناقل الحكومي

تشرين – مايا حرفوش:

عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب اجتماعاً في مبنى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات مع المدير العام للهيئة الدكتور وسيم جنيدي والفريق الفني المتخصص بمشروع الناقل الحكومي الإلكتروني، والذي تم خلاله استعراض نسب تنفيذ المشروع، والخطة المرحلية لارتباط الجهات العامة عبره (الداخلية – النقل – النفط والثروة المعدنية – السورية للاتصالات).

كما وتطرق الاجتماع للمشكلات الفنية التي تعترض عمل الناقل الحكومي الإلكتروني، ووضع الحلول اللازمة لتجاوزها وفق خطط الوزارة والجهات المرتبطة بها، كما تناول الاجتماع خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الناقل الحكومي، وكلف الوزير القائمين على المشروع بتجهيز دفاتر الشروط الفنية والمالية اللازمة تحضيراً للإعلان عنها، ودخول المشروع حيز التنفيذ خلال خطة عام 2025.

واطلع الوزير الخطيب خلال جولة قام بها على تنفيذ مشاريع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن الجولات التي يقوم بها على الهيئات المرتبطة بالوزارة بهدف متابعة تنفيذ مشاريع هذه الهيئات.

كما أطلع على نسب تنفيذ مشروع أمن المعلومات (SIEM)، والجهود التي تبذلها الهيئة لحماية الأصول المعلوماتية للجهات العامة المستضافة فيها من أي اعتداء سيبراني، يهدف لتعديل أو حذف أو منع الجهات العامة من الوصول لبياناتها الإلكترونية المستضافة ضمن الهيئة، واطلع على آلية التعامل مع أي خرق سيبراني ومعالجته، بما يضمن سرعة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية، ورفع مستوى الأمن المعلوماتي في سورية، وناقش الوزير خطة الهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع أمن المعلومات (SIEM)، مؤكداً على ضرورة الإسراع بتنفيذها.

كما تفقد الوزير واقع العمل في الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية وجال في بنائها برفقة مديرها العام الدكتور المهندس محمد أسعد، واستمع لملاحظات العاملين في الهيئة خلال جولته على مكاتبهم، مشيراً إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية من خلال الدورات المحلية المختصة بمجال الاتصالات اللاسلكية.